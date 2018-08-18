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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4687468846894690>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:41

говорят лоханувшиеся инвесторы мост метро перекрыли
ой дождутся они народной пидтрымкы, ой дождутся :mrgreen:


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:46

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:мы - "рылы, кровопийцы-лендлорды, шаромыги-застройщики и барыги-коррупционеры"(с) - стоим на их пути

4 года понадобилось , чтоб осознал и признал. Респект


это был сарказм, а то шо вам так и не дошло за 10+ лет, шо вам с вашими детьми никто ничего не должен - вот это канешна печалька
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:46

  TylerTruman_ написав:
  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.

Схоже у вас зрадометр хибно спрацював, .. яка ще Україна? річ же не про держбюджет і не про державний проект. Ніконову і Ко лише би ту землю виділили, а реалізовувати вони будуть на свої гроші, партнерів і частина інвесторів.
До чого тут Евріка? Концепція "Сіті" зрозуміла, проектувати будуть контори типу Архіматіки і якихось європейців.



ТТ просто о..но виходить. Виглядає як космольот. А якщо попадає ще в поле зору добротна, респектабельна сталінка - то як інопланетний корабель:-)
Востаннє редагувалось Первый в Сер 08 лип, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ужасы нас ждут местные и скорее всего еще и соседи свой вклад в них сделают
вот о чем надо думать, а этот клоун в облаках продолжает витать, корча из себя транснационального бизнесмена

Подскажите, не Вам ли в КГГА место предлагали и Вы отказались?
В этот раз в местную власть пойдёте? Не для власти, а чтоб порядок навести на ввереном участке.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47

Serg-ik я обязательно с вами об этом проконсультируюсь, сержик :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:относительно оптимистично смотрю в будущее

на своё личное будущее или страны в целом?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:50

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:относительно оптимистично смотрю в будущее

на своё личное будущее или страны в целом?


на свое личное, у страны (большей ее части) как оказалось другие приоритеты - ну у кожного свий шлях, як казав кобзар
вы получили то шо хотели - теперь аппелируйте к власти, которую себе навыбирали, я то тут при чем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:52

До речі до питання чому якщо у тебе є бабло і квартира, то навіщо придавати ще одну.

Так от, якщо у тебе є бабло то навіщо жити в добротній, цю ній, теплій, прекрасній сталінці, якщо поряд тт, рт, бц чи тетріс:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:55

Первый если "поряд" - то имхо лучше не продавать - она еще долго будет кеш генерить, если ее с умом отремнтировать
в мое мировоззрение не укладывается как можно покупать хату в премиальном доме на последние деньги, причем если для этого еще и необходимо продавать спадщину
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 08 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58

  sequence написав: справедливости ради, мы так завалились в 14-15, что еще не успели и откатиться.


Вы о КРЖН? Или обо всем? По средней зарплате успели откатиться. По средней пенсии - не успели. По ВВП, доходам и прибыли бизнеса - не успели. Но так оценивать умозрительно. До 2013-го по большей части показателей мы тоже не успели вернуться к пикам 2008-го... и тем не менее, грохнулись ниже.

  sequence написав: по основной статье экспорта все пока хорошо - кушать нужно всем почему-то ежедневно


Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х. И вот с ней все не очень хорошо. Валютные переводы упали уже на треть...
zРадио
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