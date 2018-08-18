ой дождутся они народной пидтрымкы, ой дождутся
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:41
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:46
это был сарказм, а то шо вам так и не дошло за 10+ лет, шо вам с вашими детьми никто ничего не должен - вот это канешна печалька
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:46
ТТ просто о..но виходить. Виглядає як космольот. А якщо попадає ще в поле зору добротна, респектабельна сталінка - то як інопланетний корабель:-)
Востаннє редагувалось Первый в Сер 08 лип, 2020 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подскажите, не Вам ли в КГГА место предлагали и Вы отказались?
В этот раз в местную власть пойдёте? Не для власти, а чтоб порядок навести на ввереном участке.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:47
Serg-ik я обязательно с вами об этом проконсультируюсь, сержик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:50
на свое личное, у страны (большей ее части) как оказалось другие приоритеты - ну у кожного свий шлях, як казав кобзар
вы получили то шо хотели - теперь аппелируйте к власти, которую себе навыбирали, я то тут при чем?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:52
До речі до питання чому якщо у тебе є бабло і квартира, то навіщо придавати ще одну.
Так от, якщо у тебе є бабло то навіщо жити в добротній, цю ній, теплій, прекрасній сталінці, якщо поряд тт, рт, бц чи тетріс:-)
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:55
Первый если "поряд" - то имхо лучше не продавать - она еще долго будет кеш генерить, если ее с умом отремнтировать
в мое мировоззрение не укладывается как можно покупать хату в премиальном доме на последние деньги, причем если для этого еще и необходимо продавать спадщину
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 08 лип, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 11:58
Вы о КРЖН? Или обо всем? По средней зарплате успели откатиться. По средней пенсии - не успели. По ВВП, доходам и прибыли бизнеса - не успели. Но так оценивать умозрительно. До 2013-го по большей части показателей мы тоже не успели вернуться к пикам 2008-го... и тем не менее, грохнулись ниже.
Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х. И вот с ней все не очень хорошо. Валютные переводы упали уже на треть...
|