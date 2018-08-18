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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4687468846894690

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01

  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.


о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? :mrgreen:
а ну, а ну :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:08

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.


о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? :mrgreen:
а ну, а ну :mrgreen:


Гетьман с безвизом? :mrgreen: На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...
zРадио
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  #<1 ... 4687468846894690
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