о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал?
а ну, а ну
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:01
о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал?
а ну, а ну
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:08
Гетьман с безвизом? На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...
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