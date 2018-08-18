RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4688468946904691>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:08

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.


о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? :mrgreen:
а ну, а ну :mrgreen:


Гетьман с безвизом? :mrgreen: На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:12

  zРадио написав:
  sequence написав: справедливости ради, мы так завалились в 14-15, что еще не успели и откатиться.


Вы о КРЖН? Или обо всем? По средней зарплате успели откатиться. По средней пенсии - не успели. По ВВП, доходам и прибыли бизнеса - не успели. Но так оценивать умозрительно. До 2013-го по большей части показателей мы тоже не успели вернуться к пикам 2008-го... и тем не менее, грохнулись ниже.

  sequence написав: по основной статье экспорта все пока хорошо - кушать нужно всем почему-то ежедневно


Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х. И вот с ней все не очень хорошо. Валютные переводы упали уже на треть...

до показників 2020 може вернемся у 2024
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:17

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.


о, внезапно!
а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? :mrgreen:
а ну, а ну :mrgreen:


Гетьман с безвизом? :mrgreen: На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...


мы шо в одессе шо ты вдруг вопросом на вопрос стал отвечать? :mrgreen:
да - именно Гетьман, подхвативший страну, уже висящую над пропастью, в условиях глубокого внутреннего конфликта, аннексии и вооруженного конфликта с могучим и агрессивным соседом, с пустой казной, разрушенной и предельно коррумпированной экономикой и кучей других проблем, который смог задать такой толчок в ее развитии, который помог нам выпрыгнуть из той пропасти, да еще и относительно благополучно докатиться до сегодня с приличными накоплениями
но такие как ты "аналитики" орали про роттердамы, торговлю на крови и свинарчуков и получили то, шо вскоре заставит вас вспомнить опыт 90х и достать из антресолей кравчучки
а мы, те кто еще в 90х научились приспосабливаться и зарабатывать в подобных условиях с интересом на это посмотрим
а ты продолжай ссать в уши про глобальные рецессии и индексы, клоун
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 05.06.16
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:20

  flyman написав:до показників 2020 може вернемся у 2024


Так неграмотный МВФ клевещет. А Макс с Конгом вернут себе все уже в 2021-м. И то - если бы не зеленая сопля, к сентябрю максимум все было бы тип-топ :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6491
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:34

  kingkongovets написав:Первый если "поряд" - то имхо лучше не продавать - она еще долго будет кеш генерить, если ее с умом отремнтировать
в мое мировоззрение не укладывается как можно покупать хату в премиальном доме на последние деньги, причем если для этого еще и необходимо продавать спадщину

Знать би що краще:-)
Якби у мене була - продав би, мені здача в оренду ментально не прийнятна. Мабудь Я якийсь дефектний.:-(
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15514
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:37

  zРадио написав:
  flyman написав:до показників 2020 може вернемся у 2024


Так неграмотный МВФ клевещет. А Макс с Конгом вернут себе все уже в 2021-м. И то - если бы не зеленая сопля, к сентябрю максимум все было бы тип-топ :mrgreen:

Так и есть. И МВФ, пока они в свой макроскоп не разглядели какое уепище себе мудрый украинский нарит выбрал в президенты и закрепил выборами в Раду - тоже прогнозировали восстановление в 2021.
airmax78
 
Повідомлень: 35217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:48

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:до показників 2020 може вернемся у 2024


Так неграмотный МВФ клевещет. А Макс с Конгом вернут себе все уже в 2021-м. И то - если бы не зеленая сопля, к сентябрю максимум все было бы тип-топ :mrgreen:

Так и есть. И МВФ, пока они в свой макроскоп не разглядели какое уепище себе мудрый украинский нарит выбрал в президенты и закрепил выборами в Раду - тоже прогнозировали восстановление в 2021.

а що при Порошенку відновилося би швидше?
як не мене, що той що інший...
Якщо ВВП в ЄС відновиться і США, то і в нас відновиться.
А так як в нас маржинальна економіка, то це відбудеться із запізненням.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1123 раз.
Подякували: 1418 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:49

  Первый написав:Якби у мене була - продав би, мені здача в оренду ментально не прийнятна.


та я тоже к этому поначалу относился как к хобби и особого значения не придавал - были совсем другие маржа и приходы - сдавал себе ставшие маленькими офисы и занимался другим, пока однажды судьба не повернулась ко мне задом и пришлось жить на одну лишь аренду, шо и помогло в итоге вынырнуть снова
этот урок я хорошо усвоил
кстати сдача в аренду квартир мне тоже ментально не подходит, а вот коммерция - абсолютно другое дело, но тут надо чуть больше усилий, чем просто побегать по оп и попить кофе со сникерсами :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 08 лип, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 05.06.16
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если кто еще не посмотрел, посмотрите (с 2:16:30): https://youtu.be/w0DCgbBKdAw?t=8176
airmax78
 
Повідомлень: 35217
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4136 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:52

  flyman написав:..
а що при Порошенку відновилося би швидше?
..

при Порошенко короны по-любому бы не было, что тут непонятно! :))
вообще, пора бы перенести обсуждение в политическую ветку
sequence
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 29.12.15
Подякував: 484 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4688468946904691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, flyman, Richi і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18667 3066324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 05:33
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198666
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14173
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.