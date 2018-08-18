Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.
о, внезапно! а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? а ну, а ну
Гетьман с безвизом? На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...
sequence написав: справедливости ради, мы так завалились в 14-15, что еще не успели и откатиться.
Вы о КРЖН? Или обо всем? По средней зарплате успели откатиться. По средней пенсии - не успели. По ВВП, доходам и прибыли бизнеса - не успели. Но так оценивать умозрительно. До 2013-го по большей части показателей мы тоже не успели вернуться к пикам 2008-го... и тем не менее, грохнулись ниже.
sequence написав: по основной статье экспорта все пока хорошо - кушать нужно всем почему-то ежедневно
Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х. И вот с ней все не очень хорошо. Валютные переводы упали уже на треть...
zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила.
о, внезапно! а шо ж послужило для этого причиной и кто этому поспособствовал? а ну, а ну
Гетьман с безвизом? На языке крутится "потеря рабочих мест внутри страны благодаря бездарной экономической политике начиная с 90-х", но боюсь оплошать перед столь уважаемым лицом, чьи друзья квартиры по 300к на сдачу покупают, поэтому и переспрашиваю...
мы шо в одессе шо ты вдруг вопросом на вопрос стал отвечать? да - именно Гетьман, подхвативший страну, уже висящую над пропастью, в условиях глубокого внутреннего конфликта, аннексии и вооруженного конфликта с могучим и агрессивным соседом, с пустой казной, разрушенной и предельно коррумпированной экономикой и кучей других проблем, который смог задать такой толчок в ее развитии, который помог нам выпрыгнуть из той пропасти, да еще и относительно благополучно докатиться до сегодня с приличными накоплениями но такие как ты "аналитики" орали про роттердамы, торговлю на крови и свинарчуков и получили то, шо вскоре заставит вас вспомнить опыт 90х и достать из антресолей кравчучки а мы, те кто еще в 90х научились приспосабливаться и зарабатывать в подобных условиях с интересом на это посмотрим а ты продолжай ссать в уши про глобальные рецессии и индексы, клоун
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Первый если "поряд" - то имхо лучше не продавать - она еще долго будет кеш генерить, если ее с умом отремнтировать в мое мировоззрение не укладывается как можно покупать хату в премиальном доме на последние деньги, причем если для этого еще и необходимо продавать спадщину
Знать би що краще:-) Якби у мене була - продав би, мені здача в оренду ментально не прийнятна. Мабудь Я якийсь дефектний.
flyman написав:до показників 2020 може вернемся у 2024
Так неграмотный МВФ клевещет. А Макс с Конгом вернут себе все уже в 2021-м. И то - если бы не зеленая сопля, к сентябрю максимум все было бы тип-топ
Так и есть. И МВФ, пока они в свой макроскоп не разглядели какое уепище себе мудрый украинский нарит выбрал в президенты и закрепил выборами в Раду - тоже прогнозировали восстановление в 2021.
а що при Порошенку відновилося би швидше? як не мене, що той що інший... Якщо ВВП в ЄС відновиться і США, то і в нас відновиться. А так як в нас маржинальна економіка, то це відбудеться із запізненням.
Первый написав:Якби у мене була - продав би, мені здача в оренду ментально не прийнятна.
та я тоже к этому поначалу относился как к хобби и особого значения не придавал - были совсем другие маржа и приходы - сдавал себе ставшие маленькими офисы и занимался другим, пока однажды судьба не повернулась ко мне задом и пришлось жить на одну лишь аренду, шо и помогло в итоге вынырнуть снова этот урок я хорошо усвоил кстати сдача в аренду квартир мне тоже ментально не подходит, а вот коммерция - абсолютно другое дело, но тут надо чуть больше усилий, чем просто побегать по оп и попить кофе со сникерсами
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 08 лип, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.