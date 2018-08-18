Додано: Сер 08 лип, 2020 13:04

kingkongovets написав: Гетьман, подхвативший страну, уже висящую над пропастью, в условиях глубокого внутреннего конфликта, Гетьман, подхвативший страну, уже висящую над пропастью, в условиях глубокого внутреннего конфликта,

с пустой казной, разрушенной и предельно коррумпированной экономикой и кучей других проблем

который смог задать такой толчок в ее развитии, который помог нам выпрыгнуть из той пропасти

да еще и относительно благополучно докатиться до сегодня с приличными накоплениями

"аналитики" орали про роттердамы, торговлю на крови и свинарчуков

вскоре заставит вас вспомнить опыт 90х и достать из антресолей кравчучки

а мы, те кто еще в 90х научились приспосабливаться

у кого с кем был глубокий внутренний конфликт и за что? За бабло, которое пилили слева и справа? Бело-голубых с остальными?Можно подумать, что Гетьман никогда в этом не участвовал. Министр экономразвития и иностранных дел, наблюдательный совет НБУ ( до и после девала с 5 на 8 )Такой мощный толчок, что его тортики были по 1 кг весом, а стали по 850 грамм. Наверное для того, чтоб народ не объедался и не толстел от сытой жизнинасчёт накоплений можно не сомневаться. Вопрос только кто накопил и за счёт чегоЭто Вам надо было вести разъяснительную работу не здесь, а с мером Конотопа, который не пускал вагоны с российским углём или с теми, кто не пускал уголь из оккупированнного Донбасаплохи дела. Значит всё уже скомуниздили в накопления опрелделённые товарищи.вы по -прежнему умом в 90-х и да, видим, что приспособилисьКстати, Вы катаетесь на велике по дорогам Виталия К? Так же безуспешно , как и Дубинский или у Вас другие маршруты?