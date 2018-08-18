Grand Touring
мы не фанаты Пороха - мы фанаты того, чтобы Украина развивалась.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:55
Grand Touring
мы не фанаты Пороха - мы фанаты того, чтобы Украина развивалась.
Додано: Сер 08 лип, 2020 12:56
речь не о порошенко, а о качестве "аналитики" нашего любителя индексов и графиков, который был чрезвычайно активен в политической ветке, а теперь, когда вдруг политика стала никому не интересной, перебрался ссать в уши сюда, да вот закавыка, лендлорды - это не пустомели с политветки и умеют работать не с графиками, а с живыми деньгами, делать правильные выводы и ничего не забыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у кого с кем был глубокий внутренний конфликт и за что? За бабло, которое пилили слева и справа? Бело-голубых с остальными?
Можно подумать, что Гетьман никогда в этом не участвовал. Министр экономразвития и иностранных дел, наблюдательный совет НБУ ( до и после девала с 5 на 8 )
Такой мощный толчок, что его тортики были по 1 кг весом, а стали по 850 грамм. Наверное для того, чтоб народ не объедался и не толстел от сытой жизни
насчёт накоплений можно не сомневаться. Вопрос только кто накопил и за счёт чего
Это Вам надо было вести разъяснительную работу не здесь, а с мером Конотопа, который не пускал вагоны с российским углём или с теми, кто не пускал уголь из оккупированнного Донбаса
плохи дела. Значит всё уже скомуниздили в накопления опрелделённые товарищи.
вы по -прежнему умом в 90-х и да, видим, что приспособились
Кстати, Вы катаетесь на велике по дорогам Виталия К? Так же безуспешно , как и Дубинский или у Вас другие маршруты?
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:06
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:14
вы тоже, судя по всему, умом не отличаетесь, если с дураками общаетесь. Ставьте в игнор и никаких проблем
Но про велодорожки от Виталия и торты про 850 грамм всё же хотелось бы узнать
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:33
Сказал пустомеля, каждый день приносящий на ветку КРЖН политику. Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:39
Разница между издержками пойдет в оффшоры.
Зачем вам инвестиции если вы думать не умеете ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:40
там особисте, посада в КМДА обломалась при зельонці,
тепер таваріщь фантанірує
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42
Обычно 2 причины - страх и жадность.
Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.
От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.
Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42
Там же стреляют, не до форума
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