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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4688468946904691

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:55

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мы не фанаты Пороха - мы фанаты того, чтобы Украина развивалась.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 12:56

  sequence написав:
  flyman написав:..
а що при Порошенку відновилося би швидше?
..

при Порошенко короны по-любому бы не было, что тут непонятно! :))
вообще, пора бы перенести обсуждение в политическую ветку


речь не о порошенко, а о качестве "аналитики" нашего любителя индексов и графиков, который был чрезвычайно активен в политической ветке, а теперь, когда вдруг политика стала никому не интересной, перебрался ссать в уши сюда, да вот закавыка, лендлорды - это не пустомели с политветки и умеют работать не с графиками, а с живыми деньгами, делать правильные выводы и ничего не забыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:Гетьман, подхвативший страну, уже висящую над пропастью, в условиях глубокого внутреннего конфликта,


у кого с кем был глубокий внутренний конфликт и за что? За бабло, которое пилили слева и справа? Бело-голубых с остальными?
с пустой казной, разрушенной и предельно коррумпированной экономикой и кучей других проблем

Можно подумать, что Гетьман никогда в этом не участвовал. Министр экономразвития и иностранных дел, наблюдательный совет НБУ ( до и после девала с 5 на 8 )
который смог задать такой толчок в ее развитии, который помог нам выпрыгнуть из той пропасти

Такой мощный толчок, что его тортики были по 1 кг весом, а стали по 850 грамм. Наверное для того, чтоб народ не объедался и не толстел от сытой жизни
да еще и относительно благополучно докатиться до сегодня с приличными накоплениями

насчёт накоплений можно не сомневаться. Вопрос только кто накопил и за счёт чего

"аналитики" орали про роттердамы, торговлю на крови и свинарчуков

Это Вам надо было вести разъяснительную работу не здесь, а с мером Конотопа, который не пускал вагоны с российским углём или с теми, кто не пускал уголь из оккупированнного Донбаса
вскоре заставит вас вспомнить опыт 90х и достать из антресолей кравчучки
плохи дела. Значит всё уже скомуниздили в накопления опрелделённые товарищи.
а мы, те кто еще в 90х научились приспосабливаться

вы по -прежнему умом в 90-х и да, видим, что приспособились

Кстати, Вы катаетесь на велике по дорогам Виталия К? Так же безуспешно , как и Дубинский или у Вас другие маршруты?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:06

Serg-ik

https://www.youtube.com/watch?v=e1gYylSnUwk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:14

  kingkongovets написав:Serg-ik

https://www.youtube.com/watch?v=e1gYylSnUwk

вы тоже, судя по всему, умом не отличаетесь, если с дураками общаетесь. Ставьте в игнор и никаких проблем
Но про велодорожки от Виталия и торты про 850 грамм всё же хотелось бы узнать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:33

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
а що при Порошенку відновилося би швидше?
..

при Порошенко короны по-любому бы не было, что тут непонятно! :))
вообще, пора бы перенести обсуждение в политическую ветку


речь не о порошенко, а о качестве "аналитики" нашего любителя индексов и графиков, который был чрезвычайно активен в политической ветке, а теперь, когда вдруг политика стала никому не интересной, перебрался ссать в уши сюда, да вот закавыка, лендлорды - это не пустомели с политветки и умеют работать не с графиками, а с живыми деньгами, делать правильные выводы и ничего не забыли


Сказал пустомеля, каждый день приносящий на ветку КРЖН политику. Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:39

  airmax78 написав:Кстати, если кто еще не посмотрел, посмотрите (с 2:16:30): https://youtu.be/w0DCgbBKdAw?t=8176


Разница между издержками пойдет в оффшоры.

Зачем вам инвестиции если вы думать не умеете ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:40

  zРадио написав:Сказал пустомеля, каждый день приносящий на ветку КРЖН политику. Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!

там особисте, посада в КМДА обломалась при зельонці,
тепер таваріщь фантанірує
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42

  adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...

вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Обычно 2 причины - страх и жадность.
Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.
От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42

  kingkongovets написав:
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека


Там же стреляют, не до форума

https://kyivoperativ.info/other/sogodni ... -postrili/
Бывалый
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