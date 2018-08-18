Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Обычно 2 причины - страх и жадность. Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления. От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.
adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Обычно 2 причины - страх и жадность. Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления. От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.
Инфляция будет через 3-7лет. Ещё мнение есть:
США изымает налогами деньги обратно, налоги 40-70% , в коронавирус статистика показывает что идёт дефляция. Никакой инфляции нету
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
Richi написав:Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.
И кто же ссыт им в уши - можно без ников завсегдатаев ветки КРЖН, а просто список профессий))) Не следил за историев страхов малограмотных хомячков в 2008-2009 гг, когда в прошлый раз ФРС печатала триллионы, но несложно посмотреть на график цен, и догадаться, что КРЖН, как и экономика Украины в целом, получили из них целую дырку от бублику
zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!
напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт и когда объявили карантин и повторяю - ничего еще толком не началось, станок пока еще не включали
зы: а на каких это "на всех ветках"?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!
напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт и когда объявили карантин
Тогда же, когда и в ЕС, покупающем 40% нашего экспорта - с 3-го квартала 2019-го. А с приходом пандемии замедление роста и у них, и у нас сменилось сперва падением, затем - обвалом