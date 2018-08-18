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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4689469046914692>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:06

Serg-ik

https://www.youtube.com/watch?v=e1gYylSnUwk
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:14

  kingkongovets написав:Serg-ik

https://www.youtube.com/watch?v=e1gYylSnUwk

вы тоже, судя по всему, умом не отличаетесь, если с дураками общаетесь. Ставьте в игнор и никаких проблем
Но про велодорожки от Виталия и торты про 850 грамм всё же хотелось бы узнать
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:39

  airmax78 написав:Кстати, если кто еще не посмотрел, посмотрите (с 2:16:30): https://youtu.be/w0DCgbBKdAw?t=8176


Разница между издержками пойдет в оффшоры.

Зачем вам инвестиции если вы думать не умеете ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42

  adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...

вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Обычно 2 причины - страх и жадность.
Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.
От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:42

  kingkongovets написав:
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека


Там же стреляют, не до форума

https://kyivoperativ.info/other/sogodni ... -postrili/
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:49

  Richi написав:
  adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...

вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Обычно 2 причины - страх и жадность.
Откуда данные про ``от 150 тыс.``? Если бы речь шла о сумме от 15-20 тыс. то я бы однозначно склонялся к фактору страха. Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.
От 150 тыс. - вариантов больше, опыта больше, болеe устойчивы к стрессу.


Инфляция будет через 3-7лет. Ещё мнение есть:

США изымает налогами деньги обратно, налоги 40-70% , в коронавирус статистика показывает что идёт дефляция. Никакой инфляции нету
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55

  zРадио написав:
  flyman написав:до показників 2020 може вернемся у 2024


Так неграмотный МВФ клевещет. А Макс с Конгом вернут себе все уже в 2021-м. И то - если бы не зеленая сопля, к сентябрю максимум все было бы тип-топ :mrgreen:

А може вже взагалі не повернемося до показників 20 року в таких кордонах? :evil:

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Якщо піде по такому сценарію, за квартиру на КРЖН будуть давати тіки в морду...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 08 лип, 2020 14:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 13:55

  Richi написав:Люди накапливали по копейкам и теперь, когда везде говорят о каких-то триллионах вливаемых ФРС - они это проецируют на нашу экономику и понимают что за печатанием денег следует инфляция, что обесценит их накопления.


И кто же ссыт им в уши - можно без ников завсегдатаев ветки КРЖН, а просто список профессий))) Не следил за историев страхов малограмотных хомячков в 2008-2009 гг, когда в прошлый раз ФРС печатала триллионы, но несложно посмотреть на график цен, и догадаться, что КРЖН, как и экономика Украины в целом, получили из них целую дырку от бублику :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:03

  zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!


напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт
и когда объявили карантин
и повторяю - ничего еще толком не началось, станок пока еще не включали

зы: а на каких это "на всех ветках"?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:09

  kingkongovets написав:
  zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!


напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт
и когда объявили карантин


Тогда же, когда и в ЕС, покупающем 40% нашего экспорта - с 3-го квартала 2019-го. А с приходом пандемии замедление роста и у них, и у нас сменилось сперва падением, затем - обвалом
zРадио
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