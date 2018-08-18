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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4689469046914692

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:09

  Бывалый написав:
  kingkongovets написав:
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека


Там же стреляют, не до форума

https://kyivoperativ.info/other/sogodni ... -postrili/


маякует лайками, но молчит - походу залегла на матрасы :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:12

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!


напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт
и когда объявили карантин


Тогда же, когда и в ЕС, покупающем 40% нашего экспорта - с 3-го квартала 2019-го.


ты бы хоть записывал, шо несешь :mrgreen:

  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:16

  kingkongovets написав:
ты бы хоть записывал, шо несешь :mrgreen:

  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х...


И что контроверсионного здесь нашел обезьян? Пусть потрудится объяснить, плиз
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:24

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
ты бы хоть записывал, шо несешь :mrgreen:

  zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х...


И что контроверсионного здесь нашел обезьян? Пусть потрудится объяснить, плиз


есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? :mrgreen:
почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?
его нет? коррупция побеждена? как дела в нафтогазе и энергетике? как насчет компенсаций ахметову и колыме?
прокомментируй отставку смолия
давай, отвечай

напомню тебе слова твоего кумира:
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 14:57

  Первый написав:До речі до питання чому якщо у тебе є бабло і квартира, то навіщо придавати ще одну.

Так от, якщо у тебе є бабло то навіщо жити в добротній, цю ній, теплій, прекрасній сталінці, якщо поряд тт, рт, бц чи тетріс:-)

Де жити, то питання смаку, комусь комфортно в НЛ, а хтось віддає перевагу затишку Кришталевих Джерел, таке, ... а сталінку треба продавати, на виручене брати 2і однухи в ЖК Озис, поки дешево 8)
TylerTruman_
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Serg-ik
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