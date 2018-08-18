Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Я что на политической, что на валютной, что здесь говорю о фундаментальных вещах. Ты же на всех ветках, в которых пишешь, засираешь мозги читателей собственными политическими убеждениями. Отрицать разрушительное воздействие пандемии на экономику, прикрываясь шорткатом о непрофессионализме зеленых - это верх ангажированности и лизоблюдства!
напомни, когда началось замедление украинской экономики, эксперт и когда объявили карантин
Тогда же, когда и в ЕС, покупающем 40% нашего экспорта - с 3-го квартала 2019-го.
ты бы хоть записывал, шо несешь
zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав: ты бы хоть записывал, шо несешь
zРадио написав:Основная статья нашего экспорта - рабочая сила, не c/х...
И что контроверсионного здесь нашел обезьян? Пусть потрудится объяснить, плиз
есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени? его нет? коррупция побеждена? как дела в нафтогазе и энергетике? как насчет компенсаций ахметову и колыме? прокомментируй отставку смолия давай, отвечай
напомню тебе слова твоего кумира:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Был у своего знакомого в Рыбальском. Ну, че, он доволен как слон. При том что купил за 4 месяца до начала карантина. Двор там... Двор нормальных людей. Я думал: зачем огромная террасса во двор? Оказалось, что террасса во двор это офигенно.