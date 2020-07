Додано: Сер 08 лип, 2020 14:09

Бывалый написав: kingkongovets написав:

зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека



Там же стреляют, не до форума



https://kyivoperativ.info/other/sogodni ... -postrili/ Там же стреляют, не до форума



маякует лайками, но молчит - походу залегла на матрасы маякует лайками, но молчит - походу залегла на матрасы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.