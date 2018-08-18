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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4690469146924693

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 15:50

  airmax78 написав:Па1000 у КГС - это была шара.


как для гетто, то шара натуральная, да. и еще от суммы дань: 20% СБУ, МВД 20% и кличкастому 20%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:42

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Па1000 у КГС - это была шара.


как для гетто, то шара натуральная, да. и еще от суммы дань: 20% СБУ, МВД 20% и кличкастому 20%.

Проф, вместо того чтобы мороженое лизать, поехал бы хоть раз посмотрел как люди живут.
airmax78
 
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  #<1 ... 4690469146924693
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