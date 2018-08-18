как для гетто, то шара натуральная, да. и еще от суммы дань: 20% СБУ, МВД 20% и кличкастому 20%.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 15:50
как для гетто, то шара натуральная, да. и еще от суммы дань: 20% СБУ, МВД 20% и кличкастому 20%.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Додано: Сер 08 лип, 2020 16:42
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