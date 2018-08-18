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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4691469246934694>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:42

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Па1000 у КГС - это была шара.


как для гетто, то шара натуральная, да. и еще от суммы дань: 20% СБУ, МВД 20% и кличкастому 20%.

Проф, вместо того чтобы мороженое лизать, поехал бы хоть раз посмотрел как люди живут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:zРадио Расскажи нам, что сейчас падает в мире. Стремительное, искусственно созданное путем введения жесткого карантина, падение рынка труда в постиндустриальной экономике - это очевидный факт. Это как разогнаться на автомобиле в бетонную стену и с удивлением наблюдать, что автомобиль превратился в лепешку. Глупо сравнивать это падение с падением в 2008-2009 годах. Абсолютно разные причины. Но падение рынка труда в Штатах уже развернулось. Рынок труда уже растет. Расскажи какие еще ужасы нас ждут.

читав, що в США "нормальне" навчання почнеться не раніше осені 2022 року.

Там скіглять майбутні доктора, які мають "віртуальну практику" замість звиклої ординатури, і яким прийдеться ще помучитися додаткових пару років до отримання повноцінної ліцензії.

Деякі безнеси накрилися більше чим повністю і навряд чи швидко відновляться.
Те що безробіття вже не падає, і зупинилося на дні, звучить "оптимістично".

А в нас, поки що низькі ціни на енергоносії (але Ахметову тре дати заробити), і крім Туреччини та Албанії на море нікуди не злітати, тому, як казав один з вблогерів, сто тисяч київських мільйонерів не потратять цього року за кордоном 10ярдів баксів на відпочинок.

Тому поки що "все добре прекрасна маркіза, все добре, добре, тільки ..."


Наступний семестр в Німеччині в вузах онлайн. Думаю в Україні також скопіюють.
Осєннєго ожівлєнія нє відать.

Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:58

  proftpd66 написав:..
И по областям строят в 3-4 раза чем в Киев. Можно взять мерс супер класс или 2 теслы и купить в области. И еще телок катать чтобы они давали бесплатно :) Хреновый из тебя инвестор :)

чо та не замечал объяв "меняю двуху на печерске на деревню в тернопольской области с телками и мерсами"
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 16:59

  Бывалый написав:
  kingkongovets написав:
зы: мне вот больше всего интересно чем сейчас занята внезапно пропавшая с радаров трибека


Там же стреляют, не до форума

https://kyivoperativ.info/other/sogodni ... -postrili/


Може у Трибеки отжимают нью-Робин Гуды квартирки ?
В пользу малоимущих СБУшников :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:07

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
И по областям строят в 3-4 раза чем в Киев. Можно взять мерс супер класс или 2 теслы и купить в области. И еще телок катать чтобы они давали бесплатно :) Хреновый из тебя инвестор :)

чо та не замечал объяв "меняю двуху на печерске на деревню в тернопольской области с телками и мерсами"


пойди посмотри какие тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс, модел s, ройс-ройс. Например, на ЖК ул. Армянской 6, от Ковальской.

Чем дальше в лес, чем толще партизаны. (с)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс, модел s, ройс-ройс. Например, на ЖК Армянской 6, от Ковальской

на авто денег хватило, а на квартиру в нормальном месте-нет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:10

  Serg-ik написав:
  proftpd66 написав:тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс, модел s, ройс-ройс. Например, на ЖК Армянской 6, от Ковальской

на авто денег хватило, а на квартиру в нормальном месте-нет


покупатель должен переплатить на 120к$ больше чтобы взять в пром зоне. Молодцы.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:35

  proftpd66 написав:..
пойди посмотри какие тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс..

дык это типичная стратегия понаехов, что полагают, что статус жителя "села" софиевская борщаговка и номеров АI достаточен, дабы именоваться кыяныном.
А я еще помню расшифровки старых версий номеров киевской области - "КХ".
В одной версии - "колхоз", во-второй "калихворния"
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:38

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
пойди посмотри какие тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс..

дык это типичная стратегия понаехов, что полагают, что статус жителя "села" софиевская борщаговка и номеров АI достаточен, дабы именоваться кыяныном.
А я еще помню расшифровки старых версий номеров киевской области - "КХ".
В одной версии - "колхоз", во-второй "калихворния"

КХ коло хаты,КМ коло млына были)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 08 лип, 2020 17:41, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:40

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
пойди посмотри какие тачки стоят на окраине Киев. Мерс супер класс..

дык это типичная стратегия понаехов, что полагают, что статус жителя "села" софиевская борщаговка и номеров АI достаточен, дабы именоваться кыяныном.
А я еще помню расшифровки старых версий номеров киевской области - "КХ".
В одной версии - "колхоз", во-второй "калихворния"


как минимум 2 вариант:

Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. Зачем тебе покупать хату в центре Киева? В чем необходимость? Если офиса в Киеве нету. Либо если офис есть, то где-то в попке труда. Например, многие офисники, офисы имеют далеко от центра. УкрБуд имел офис на левобережной.

Я работал с японцем по фамилии Sony, он делал проекты в Дубае, они должен купить хату в центре Киева? Какая необходимость?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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