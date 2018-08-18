Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?
Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...
proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
тут привлекательность есть, дешевые цены.
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