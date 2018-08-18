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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4691469246934694

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:44

  kingkongovets написав:есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? :mrgreen:
почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?


Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...

А на деле - вопрос сформулировать грамотно не способен... Даже у нас рынок труда рос вплоть до марта 2020-го. С чего валютным переводам из-за границы падать в 2019-м???
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... e/ukraina/

  kingkongovets написав:коррупция побеждена?


Не умничай - я предупреждал романтиков об этом раньше тебя

Сер 13 бер, 2019 21:41
  zРадио написав:Ожидать, что Зеленский, или Тимошенко уберут коррупцию на таможне так что глупо, ИМХО, как и отрицать существование этой коррупции при Порошенко.

Коррупция останется, она переживет всех их и всех нас :mrgreen: Сорри, если кого-то разочаровал.

Політичні дискусії
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58

  Мизантрóп написав:..
КХ коло хаты,КМ коло млына были)

у меня не было друзей с таким обширным знанием мовы тогда ))) не хватало понаехов в 90-х катастрофически
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 17:58

  sequence написав:
  proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса


тут привлекательность есть, дешевые цены.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:06

  sequence написав:
  proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.


УкрБуд открыл на левобережной офис. Многие офисные помещения НЕ в центре.

В центре есть только не много, это возле Арены Сити. Там это Гуливер. Меня на убере везла очень красивая девушка на своем авто премиум класса из Гуливера :lol:

Еще есть Леонардо.


Кличкастого отправят у видстийку и Авакова там же, и цена упадет на 50% на новостройки, запомните этот твит :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:22

  sequence написав:
  proftpd66 написав:..
И по областям строят в 3-4 раза чем в Киев. Можно взять мерс супер класс или 2 теслы и купить в области. И еще телок катать чтобы они давали бесплатно :) Хреновый из тебя инвестор :)

чо та не замечал объяв "меняю двуху на печерске на деревню в тернопольской области с телками и мерсами"

так Трибека так і зробила, здає стояк круш, а сама уїхала в село жити як бариня із кріпаками мутить шури-мури
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:36

  Richi написав:
  adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...

вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Обычно 2 причины - страх и жадность.
Откуда данные про ``от 150 тыс.``? ...


От Конга. Про его приятелей. От 150 и от 300. Им детей негде селить, как я понял. Я как раз про эту категорию. Про покорителей мира. А не про недороб на зарплате.

Если человек успешный, зачем ему вкидывать деньги в неизбежно снижающийся рынок? Почему не подождать, пока цены свернуться - там будет выгодные варианты.

У меня друг из категории от 150 купил на Софиевской в 150 м от колокольни в 2015 году хатынку в царском доме 150 м за 250 тысяч. С квартирантами за 1500 (все совпадения цифры 1, 5, 0 и 2 - совершенно случайные). Сделал ремонт и сдал за 3500. Планирует продать минимум за 500 через 5 лет.

Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка

proftpd66 перелогінся
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:03

  flyman написав:
  adeges написав:Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка

proftpd66 перелогінся


я не понял то что он написал :lol:

купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:35

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  adeges написав:Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка

proftpd66 перелогінся


я не понял то что он написал :lol:

купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?

Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.
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