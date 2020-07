Додано: Сер 08 лип, 2020 18:36

Richi написав: adeges написав: но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...



вопрос все таки в том, почему именно сейчас? но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...вопрос все таки в том, почему именно сейчас?

Обычно 2 причины - страх и жадность.

Откуда данные про ``от 150 тыс.``? ... Обычно 2 причины - страх и жадность.Откуда данные про ``от 150 тыс.``? ...



От Конга. Про его приятелей. От 150 и от 300. Им детей негде селить, как я понял. Я как раз про эту категорию. Про покорителей мира. А не про недороб на зарплате.



Если человек успешный, зачем ему вкидывать деньги в неизбежно снижающийся рынок? Почему не подождать, пока цены свернуться - там будет выгодные варианты.



У меня друг из категории от 150 купил на Софиевской в 150 м от колокольни в 2015 году хатынку в царском доме 150 м за 250 тысяч. С квартирантами за 1500 (все совпадения цифры 1, 5, 0 и 2 - совершенно случайные). Сделал ремонт и сдал за 3500. Планирует продать минимум за 500 через 5 лет.



Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка. От Конга. Про его приятелей. От 150 и от 300. Им детей негде селить, как я понял. Я как раз про эту категорию. Про покорителей мира. А не про недороб на зарплате.Если человек успешный, зачем ему вкидывать деньги в неизбежно снижающийся рынок? Почему не подождать, пока цены свернуться - там будет выгодные варианты.У меня друг из категории от 150 купил на Софиевской в 150 м от колокольни в 2015 году хатынку в царском доме 150 м за 250 тысяч. С квартирантами за 1500 (все совпадения цифры 1, 5, 0 и 2 - совершенно случайные). Сделал ремонт и сдал за 3500. Планирует продать минимум за 500 через 5 лет.Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California