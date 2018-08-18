Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?
Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...
proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
тут привлекательность есть, дешевые цены.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn
adeges написав:но на КРЖН это не сказывается, все, у кого есть серьезные свободные деньги (от 150 тысяч долларов) и которые обеспечены всеми капитальными активами (квартиры, дома, машины и пр.), хотят именно сейчас их вкинуть в рынок, потому что...
вопрос все таки в том, почему именно сейчас?
Обычно 2 причины - страх и жадность. Откуда данные про ``от 150 тыс.``? ...
От Конга. Про его приятелей. От 150 и от 300. Им детей негде селить, как я понял. Я как раз про эту категорию. Про покорителей мира. А не про недороб на зарплате.
Если человек успешный, зачем ему вкидывать деньги в неизбежно снижающийся рынок? Почему не подождать, пока цены свернуться - там будет выгодные варианты.
У меня друг из категории от 150 купил на Софиевской в 150 м от колокольни в 2015 году хатынку в царском доме 150 м за 250 тысяч. С квартирантами за 1500 (все совпадения цифры 1, 5, 0 и 2 - совершенно случайные). Сделал ремонт и сдал за 3500. Планирует продать минимум за 500 через 5 лет.
Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California