Додано: Сер 08 лип, 2020 20:10

proftpd66 написав: flyman написав: adeges написав: Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка

proftpd66 перелогінся proftpd66 перелогінся



я не понял то что он написал



купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн? я не понял то что он написалкупил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?



у тебя какой пароль, а то не могу перелогиниться, как флай просит? у тебя какой пароль, а то не могу перелогиниться, как флай просит?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California