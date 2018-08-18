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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 20:02
airmax78 написав:
Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.
можешь мне объяснить по товарищески, что ты тут делаешь если ты не продаешь, а собрался жить. В каком ЖК собрался жить и делать ремонт?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:10
proftpd66 написав: flyman написав: adeges написав:
Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка
proftpd66 перелогінся
я не понял то что он написал
купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?
у тебя какой пароль, а то не могу перелогиниться, как флай просит?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:11
airmax78 написав: proftpd66 написав: flyman написав:
я не понял то что он написал
купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?
Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:20
proftpd66 написав: airmax78 написав:
Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.
можешь мне объяснить по товарищески, что ты тут делаешь если ты не продаешь, а собрался жить. В каком ЖК собрался жить и делать ремонт?
Тут большая часть дописувачив не продает - только покупают. Я тоже посматриваю на пару объектов. А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:27
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.
можешь мне объяснить по товарищески, что ты тут делаешь если ты не продаешь, а собрался жить. В каком ЖК собрался жить и делать ремонт?
Тут большая часть дописувачив не продает - только покупают. Я тоже посматриваю на пару объектов. А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
я думаю тоже что купить до 1.6млн. Но нет гарантии взлета
Ты мне сказал ранее, что ты только собрался жить и делать ремонт. И всё. По этому мне не понятно, что тут можно делать. Но я уже понял. Спасибо за ответ.
У меня есть игра, 1млн до востребования дает 14%-20% годовых. Там расчет: viewtopic.php?p=5006958#p5006958
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:39
airmax78 написав:
А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
говорить о себе Тора не позволяет?
нужны виртуальные друзья для большей убедительности?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:42
sequence написав:
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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vitaliian
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:50
vitaliian написав: sequence написав:
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.
тобто для хроніків Київ О.К.?
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flyman
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:53
flyman написав:
тобто для хроніків Київ О.К.?
для хроников, трудоголиков и коррупционеров)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:57
Yuri_T написав: airmax78 написав:
А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
говорить о себе Тора не позволяет?
нужны виртуальные друзья для большей убедительности?
ну мне друзья виртуальные, тоже, нужны чтобы понять что рокеты не будет. Это сложно понять не опытному обывателю.
Всех благодарю.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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