Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав:дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
sequence написав:дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе. Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.
airmax78 написав:А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
говорить о себе Тора не позволяет? нужны виртуальные друзья для большей убедительности?
ну мне друзья виртуальные, тоже, нужны чтобы понять что рокеты не будет. Это сложно понять не опытному обывателю.
Всех благодарю.
Какая рокета. Тут как бы заколоченных окон не было, как в Донецке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )