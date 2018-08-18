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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4693469446954696>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:10

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  adeges написав:Я считаю, это дил. Это баргин. Это своевременый баргин. На полу рынка

proftpd66 перелогінся


я не понял то что он написал :lol:

купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?


у тебя какой пароль, а то не могу перелогиниться, как флай просит?
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:11

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  flyman написав:
я не понял то что он написал :lol:

купил 150метров на борщаге новую и сдал за 3500грн?

Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.

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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:20

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.


можешь мне объяснить по товарищески, что ты тут делаешь если ты не продаешь, а собрался жить. В каком ЖК собрался жить и делать ремонт?

Тут большая часть дописувачив не продает - только покупают. Я тоже посматриваю на пару объектов. А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:27

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Все правильно понял. Ты тут людей уже заражаешь через монитор.


можешь мне объяснить по товарищески, что ты тут делаешь если ты не продаешь, а собрался жить. В каком ЖК собрался жить и делать ремонт?

Тут большая часть дописувачив не продает - только покупают. Я тоже посматриваю на пару объектов. А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.


я думаю тоже что купить до 1.6млн. Но нет гарантии взлета

Ты мне сказал ранее, что ты только собрался жить и делать ремонт. И всё. По этому мне не понятно, что тут можно делать. Но я уже понял. Спасибо за ответ.

У меня есть игра, 1млн до востребования дает 14%-20% годовых. Там расчет:

viewtopic.php?p=5006958#p5006958
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:39

  airmax78 написав:А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.

говорить о себе Тора не позволяет?
нужны виртуальные друзья для большей убедительности?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:50

  vitaliian написав:
  sequence написав:дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.
Покупаешь село в тернопольской области с рабами, шлюхами и мерсами и куролесишь в полях своего агробызнэса
вижу такие плюсы в Киеве, больше вариантов работы и сильная частная медицина (Борис, Медиком). Гос.медицина везде в упадке, а частная мало где развита до высокого уровня. Остальные плюсы Киева перед Тернополем относительны и спорны.

тобто для хроніків Київ О.К.?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобто для хроніків Київ О.К.?
для хроников, трудоголиков и коррупционеров)
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:57

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.

говорить о себе Тора не позволяет?
нужны виртуальные друзья для большей убедительности?


ну мне друзья виртуальные, тоже, нужны чтобы понять что рокеты не будет. Это сложно понять не опытному обывателю.

Всех благодарю. :wink:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:18

  proftpd66 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:А вот что ты тут делаешь, не понимаю не только я.

говорить о себе Тора не позволяет?
нужны виртуальные друзья для большей убедительности?


ну мне друзья виртуальные, тоже, нужны чтобы понять что рокеты не будет. Это сложно понять не опытному обывателю.

Всех благодарю. :wink:


Какая рокета.
Тут как бы заколоченных окон не было, как в Донецке.
Зображення
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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