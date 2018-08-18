|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:30
Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.
Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21560
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1547 раз.
- Подякували: 2236 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:32
Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21560
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1547 раз.
- Подякували: 2236 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:43
hxbbgaf написав:
Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20300
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 1424 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18667
|3066666
|
Сер 08 лип, 2020 05:33
rjkz
|
|466
|198682
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14179
|
|