RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4693469446954696

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:30

Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21560
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:32

Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21560
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:43

  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20300
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 1424 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4693469446954696
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1865, 1866, 1867
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18667 3066666
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 05:33
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198682
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14179
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87496)
08.07.2020 22:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.