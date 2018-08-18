Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.
Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%.
hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.
C ВФЯ понятно - он вел не ту политику, а По и Зе что грозит? Все выпоняют. Это нам грозят - новые налоги, депопуляция, долги и война.
Не знаю. що вони "виполняють", але не очікування виборців. По "пака-пака" вже більше року. Зе рейтинг пішов в піке. На місцевих виборах вангують слугам 30%, побачим, може бути і менше, якщо Долярчики прозріють.
в порівнянні із тією процедурою купівлі-продажу, яка є до сьогодні, нова процедура включає в себе два нових зобов’язання: звернення до ріелтора та внесення до Єдиної бази. І одне і друге — платне, і одне і друге – обов’язкове. Вартість послуг законотворці не прописали, а от вартість штрафу за те, що громадянин вирішив самостійно розпорядитись своїм майном складає кілька десятків гривень.
И что По-посадили? Или в Ростов сбежал? - Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю". А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.
И что По-посадили? Или в Ростов сбежал? - Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю". А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.
Такі задачі з оптимізації вирішуються методом перебору. От тільки питання, чи вистачить ресурсу на достатню кількість спроб.
Я Зе все ж даю плюс у порівнянні із всіма попередніми Президентами, хоча би тому, що він слідкує за рейтингами (принаймні в такий спосіб діє зворотній зв"язок із суспільством), що зменшує кількість зашкварних рішень (або їх виправляє).