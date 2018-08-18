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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4693469446954696

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:30

Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:32

Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:43

  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:16

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.

C ВФЯ понятно - он вел политику 2х стульев, а По и Зе что грозит? Все выпоняют. Это нам грозят - новые налоги, депопуляция, долги и война.
di2gard
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:19

  di2gard написав:
  flyman написав:
  hxbbgaf написав:Похоже, служки испытвают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.

Пам"ять як в рибок, забули історію з ВФЯ, та По.

C ВФЯ понятно - он вел не ту политику, а По и Зе что грозит? Все выпоняют. Это нам грозят - новые налоги, депопуляция, долги и война.

Не знаю. що вони "виполняють", але не очікування виборців.
По "пака-пака" вже більше року.
Зе рейтинг пішов в піке. На місцевих виборах вангують слугам 30%, побачим, може бути і менше, якщо Долярчики прозріють.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:20

  Хомякоид написав:
proftpd66 написав:ну мне друзья виртуальные, тоже, нужны чтобы понять что рокеты не будет. Это сложно понять не опытному обывателю.

Всех благодарю. :wink:


Какая рокета.
Тут как бы заколоченных окон не было, как в Донецке.


Я Вас люблю, восхищаюсь Вами, щастя, здоровья. Спасибо Вам.

Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:23

в порівнянні із тією процедурою купівлі-продажу, яка є до сьогодні, нова процедура включає в себе два нових зобов’язання: звернення до ріелтора та внесення до Єдиної бази. І одне і друге — платне, і одне і друге – обов’язкове. Вартість послуг законотворці не прописали, а от вартість штрафу за те, що громадянин вирішив самостійно розпорядитись своїм майном складає кілька десятків гривень.
https://minfin.com.ua/blogs/tokarevich/146638/

Маловато будет
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:43

  flyman написав:По "пака-пака" вже більше року.

И что По-посадили? Или в Ростов сбежал?
- Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю".
А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.
di2gard
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:00

  di2gard написав:
  flyman написав:По "пака-пака" вже більше року.

И что По-посадили? Или в Ростов сбежал?
- Нет, живет-богатеет - появилась новая мишень для негатива. Так и с Зе будет - соберет негатив и бабло со страны - и уступит пальму новому "герою-спасителю".
А налоги будут расти, население падать, недвига дешеветь - если какая-то мощная историческая сила систему не сломает. Майдан не сломает точно - это инструмент, а не первопричина.

Такі задачі з оптимізації вирішуються методом перебору.
От тільки питання, чи вистачить ресурсу на достатню кількість спроб.

Я Зе все ж даю плюс у порівнянні із всіма попередніми Президентами, хоча би тому, що він слідкує за рейтингами (принаймні в такий спосіб діє зворотній зв"язок із суспільством), що зменшує кількість зашкварних рішень (або їх виправляє).
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что скажете о жемчужене 38? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП
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