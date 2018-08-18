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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4694469546964697

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 00:54

Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.

С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков.
Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.

Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с усыханием первых и отростанием вторых, но не суть.

Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды.
Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.

А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.

А так же вся та логистическая радость описанная в предыдущем посте. Как щас вижу паромные переправы, монорельсы, платный грузовой мост и расширение железнодорожного шоссе с туннелями сразу на Лесю(и Лепсе)))
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Отакие Дубаи-Шмумбаи



  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Чет 09 лип, 2020 01:28, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:05

  Corpocrator написав:Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.

С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков.
Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.

Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с умыханием первых и отростанием вторых, но не суть.

Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды.
Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.

А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.

Отакие Дубаи-Шмумбаи

  BIGor написав:
  TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?

Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.

дЫк, Мхітарян почав примазуватися до кийовського "Дубай", а в Ніконова уже попередні і ціленаправлені погляди на Теличку, там ще Хмельницький намалюється, а пересічному радник Бахматов віщає про чудовий проект "Сіті" для Кийова,
... а із виносом промки, які проблеми? Ніконов із Космосом молодшим на Комфорт Тауні просто пенделями промкі маршрут задали, якби :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 01:36

  airmax78 написав:Двор там... Двор нормальных людей. Я думал: зачем огромная террасса во двор? Оказалось, что террасса во двор это офигенно.
Зображення

Двор как двор. У нас тут в любом неохруще "па 1500" практически такой же. Только закрыто как-то со всех сторон. Нужны просветы между домами.
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