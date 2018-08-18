Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.
С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков. Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.
Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с усыханием первых и отростанием вторых, но не суть.
Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды. Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.
А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.
Corpocrator написав:Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.
С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков. Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.
Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с умыханием первых и отростанием вторых, но не суть.
Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды. Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.
А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.
Отакие Дубаи-Шмумбаи
BIGor написав:
TylerTruman_ написав:Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?
Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.
дЫк, Мхітарян почав примазуватися до кийовського "Дубай", а в Ніконова уже попередні і ціленаправлені погляди на Теличку, там ще Хмельницький намалюється, а пересічному радник Бахматов віщає про чудовий проект "Сіті" для Кийова, ... а із виносом промки, які проблеми? Ніконов із Космосом молодшим на Комфорт Тауні просто пенделями промкі маршрут задали, якби