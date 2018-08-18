Додано: Чет 09 лип, 2020 00:54

BIGor написав: TylerTruman_ написав: Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?



Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея? https://hmarochos.kiev.ua/2020/07/07/ky ... sya-ideya/ Коли Ніконов, Мхітарян та Ко доберуться до забудови Телички, тоді стане під питання, яку частину міста вважати центром, а яку просто історичною частиною?Київську Теличку хочуть перетворити на Дубай. Чи доцільна ця ідея?

Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику. Украина финансово не потянет такой дорогой проект. Да еще из-за ковид-19 меняется парадигма работы в офисах. Короче, построят там очередную Эврику.

Довольно хорошо знаком с "проблематикой" того района.С 2008года там таких концепций/проектов наплодилось несколько десятков.Все, в основном, красивые и о хорошем. По предыдущему еще ген.плану к 2012му там вся промышленность должна была быть вынесена за территорию Киева, на это делалась основная ставка.Причем почти все вот такие концепции разрабатывались с подачи людей у которых и финансовых и любых ресурсов было несоизмеримо больше, чем сейчас у всяких Тарянов(даже с эмиратским баблом), сейчас может и соизмеримо конечно, в связи с усыханием первых и отростанием вторых, но не суть.Чуть ближе к реалиям - вся та огромная промзона нарезана между большим числом разных непростых людей еще до 2000х, чтоб ктотам отдал свои пару разваливающихся/ржавеющих гектаров - предложение должно быть очень и очень внушительным. Я уже не говорю о Ковальской, которая там окопалась очень плотно невзирая на все наезды.Причем ржавеющие-разваливающиеся, но реально работает там >70% площадей. Для сравнения - в 2012м всё было намного хуже.А теперь сравните с кейсом Воскресенского моста и необходимостью консолидировать несколько гектаров дачников.А так же вся та логистическая радость описанная в предыдущем посте. Как щас вижу паромные переправы, монорельсы, платный грузовой мост и расширение железнодорожного шоссе с туннелями сразу на Лесю(и Лепсе)))Отакие Дубаи-Шмумбаи