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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лип, 2020 08:12
TRW00 написав:
что скажете о жемчужене 38
? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП
Напишу, що знаю. Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо. Здається, буде досить висока комуналка. Про погану шумку в "жемчужинах" вже писалося.
А так залежит для чого Вам. Якщо жити постійно самому, мабудь, ні.
Якщо, як друге житло чи під оренду, можливо так.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:08
В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 09:24
hxbbgaf написав:В нашей стране
как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.
Йо, в цій країні навіть новий вид лендлордів вивели - флетлорди. Що ж казати про апартмент=квартира
Судять і сидять за три колоски, а за мільйон - зась.
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