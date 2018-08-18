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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4694469546964697

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:12

  TRW00 написав:что скажете о жемчужене 38? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП

Напишу, що знаю. Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо. Здається, буде досить висока комуналка. Про погану шумку в "жемчужинах" вже писалося.

А так залежит для чого Вам. Якщо жити постійно самому, мабудь, ні.
Якщо, як друге житло чи під оренду, можливо так.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:08

В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:24

  hxbbgaf написав:В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.

Йо, в цій країні навіть новий вид лендлордів вивели - флетлорди. Що ж казати про апартмент=квартира :!:
Судять і сидять за три колоски, а за мільйон - зась.
change_pm
 
Повідомлень: 1529
З нами з: 03.02.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
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  #<1 ... 4694469546964697
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