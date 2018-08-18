Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hxbbgaf написав:В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.
Йо, в цій країні навіть новий вид лендлордів вивели - флетлорди. Що ж казати про апартмент=квартира Судять і сидять за три колоски, а за мільйон - зась.
там как всегда кто-то что-то перепутал и офисные помещения назвали квартирами. Никто в мире не запрещает в офисе жить. Очень удобно: проснулся - сразу на работе. Никаких тебе электричек, маршруток, заправок
sequence написав: там как всегда кто-то что-то перепутал и офисные помещения назвали квартирами. Никто в мире не запрещает в офисе жить. Очень удобно: проснулся - сразу на работе. Никаких тебе электричек, маршруток, заправок
kingkongovets написав:на стройплощадке А136 кран наконец то монтируют
А че, инвеШторы без крана уже не ведутся на воздух? Денег не несут?
Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего. п.с. Буд то же нервы "инвесторов" треплет не по детски: в ветке Славутича на Домике самые отчаянные уже предлагают идти жечь шины под их офис.