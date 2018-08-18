RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4695469646974698>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:12

  TRW00 написав:что скажете о жемчужене 38? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП

Напишу, що знаю. Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо. Здається, буде досить висока комуналка. Про погану шумку в "жемчужинах" вже писалося.

А так залежит для чого Вам. Якщо жити постійно самому, мабудь, ні.
Якщо, як друге житло чи під оренду, можливо так.
change_pm
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 03.02.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:08

В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21564
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1547 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:24

  hxbbgaf написав:В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.

Йо, в цій країні навіть новий вид лендлордів вивели - флетлорди. Що ж казати про апартмент=квартира :!:
Судять і сидять за три колоски, а за мільйон - зась.
change_pm
 
Повідомлень: 1532
З нами з: 03.02.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:41

  change_pm написав:
  hxbbgaf написав:В нашей стране как всегда, сплошное кидалово. Изюминка тут в том, что appartment - это в переводе с английского и есть квартира.

Йо, в цій країні навіть новий вид лендлордів вивели - флетлорди. Що ж казати про апартмент=квартира :!:
Судять і сидять за три колоски, а за мільйон - зась.

там как всегда кто-то что-то перепутал и офисные помещения назвали квартирами. Никто в мире не запрещает в офисе жить. Очень удобно: проснулся - сразу на работе. Никаких тебе электричек, маршруток, заправок
sequence
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 29.12.15
Подякував: 486 раз.
Подякували: 888 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:47

  sequence написав: там как всегда кто-то что-то перепутал и офисные помещения назвали квартирами. Никто в мире не запрещает в офисе жить. Очень удобно: проснулся - сразу на работе. Никаких тебе электричек, маршруток, заправок


Неплохой ЖК закрытого типа на Дегтярёвской 13.
xio13
 
Повідомлень: 564
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:01

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Двор там... Двор нормальных людей. Я думал: зачем огромная террасса во двор? Оказалось, что террасса во двор это офигенно.
Зображення

Двор как двор. У нас тут в любом неохруще "па 1500" практически такой же. Только закрыто как-то со всех сторон. Нужны просветы между домами.

"У них там", а не у нас тут. Не примазывайтесь - не вы эти дворы создавали.
airmax78
 
Повідомлень: 35223
З нами з: 25.10.12
Подякував: 871 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:03

на стройплощадке А136 кран наконец то монтируют

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7770
З нами з: 05.06.16
Подякував: 827 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:10

  kingkongovets написав:на стройплощадке А136 кран наконец то монтируют

Зображення

А че, инвеШторы без крана уже не ведутся на воздух? Денег не несут?
xio13
 
Повідомлень: 564
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:42

  kingkongovets написав:на стройплощадке А136 кран наконец то монтируют

Зображення


А могли метзавод побудувати чи виробництво калійних добрив.
Редіски!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15516
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:45

  xio13 написав:
  kingkongovets написав:на стройплощадке А136 кран наконец то монтируют

Зображення

А че, инвеШторы без крана уже не ведутся на воздух? Денег не несут?



Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.
п.с. Буд то же нервы "инвесторов" треплет не по детски: в ветке Славутича на Домике самые отчаянные уже предлагают идти жечь шины под их офис.
drevlyanin
 
Повідомлень: 21
З нами з: 01.04.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4695469646974698>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, yurko81 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18670 3067100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 10:40
sequence
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87503)
09.07.2020 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.