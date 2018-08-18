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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4695469646974698

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:02

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? :mrgreen:
почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?


Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...

А на деле - вопрос сформулировать грамотно не способен... Даже у нас рынок труда рос вплоть до марта 2020-го. С чего валютным переводам из-за границы падать в 2019-м???
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... e/ukraina/


ну то шо ты ожидаемо слился, напуржил куйни, накидал левых ссылок и привычно прыгнул вбок, так и не ответив по сути - это вполне в твоем стиле и иного я и не ждал
интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего)
канешна же только через мутные блудняки и канешна же только единоразово)
на другое у тебя фантазии не хватает, какой же ты убогий, оналитег мамкин)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:07

  drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.


непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом
но проект интересный и место неплохое
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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