Додано: Чет 09 лип, 2020 11:02

zРадио написав: kingkongovets написав: есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина?

почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?

Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...



А на деле - вопрос сформулировать грамотно не способен... Даже у нас рынок труда рос вплоть до марта 2020-го. С чего валютным переводам из-за границы падать в 2019-м???

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/unemploy/

https://index.minfin.com.ua/ua/labour/s ... e/ukraina/

ну то шо ты ожидаемо слился, напуржил куйни, накидал левых ссылок и привычно прыгнул вбок, так и не ответив по сути - это вполне в твоем стиле и иного я и не ждал

интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего)

канешна же только через мутные блудняки и канешна же только единоразово)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.