Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:есть заслуживающие доверия цифры, подтверждающие пропорциональное падение от поступления заробитчан до карантнина? почему ты постоянно избегаешь разговоров о том пздце, который начал твориться в украинской экономике с приходом зелени?
Потому что разговаривать интересно, когда твой собеседник - человек с живым и пытливым умом. Ты же - единоразово провернул сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации, и мнишь себя "head of everything"...
ну то шо ты ожидаемо слился, напуржил куйни, накидал левых ссылок и привычно прыгнул вбок, так и не ответив по сути - это вполне в твоем стиле и иного я и не ждал интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего) канешна же только через мутные блудняки и канешна же только единоразово) на другое у тебя фантазии не хватает, какой же ты убогий, оналитег мамкин)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего.
непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом но проект интересный и место неплохое на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего)
Это то, о чем на ветке говорят. Я тебя знать не знаю - лорд ли, рыл ли, тролль ли...