Додано: Чет 09 лип, 2020 11:07

drevlyanin написав: Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд

хотя проэкты у них вполне себе ничего.

Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбудхотя проэкты у них вполне себе ничего.



непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом

но проект интересный и место неплохое

на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают) непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядомно проект интересный и место неплохоена высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.