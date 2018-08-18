Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего.
непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом но проект интересный и место неплохое на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего)
Это то, о чем на ветке говорят. Я тебя знать не знаю - лорд ли, рыл ли, тролль ли...
drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего.
непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом но проект интересный и место неплохое на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего.
непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом но проект интересный и место неплохое на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?
Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).