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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4695469646974698>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 130
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
39
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:07

  drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.


непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом
но проект интересный и место неплохое
на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

proftpd66 написав:
  sequence написав:
  proftpd66 написав:Если ты открыл бизнес в Дубае или Агро-бизес в Украине. ..
дико извиняюсь, а нахрена тогда вообще селиться в Киеве? Чего-то исторически привлекательного здесь особо не наблюдается, уровень медицины/образования/... - ацтой, архитектура... ну, вы в курсе.


УкрБуд открыл на левобережной офис. Многие офисные помещения НЕ в центре.

В центре есть только не много, это возле Арены Сити. Там это Гуливер. Меня на убере везла очень красивая девушка на своем авто премиум класса из Гуливера

Еще есть Леонардо.


Кличкастого отправят у видстийку и Авакова там же, и цена упадет на 50% на новостройки, запомните этот твит


Вы там на солнце перегрелись? В центре в каждом первом доме офисов натыкано, в каждом квартале по БЦ. Немного, да..
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:25

  kingkongovets написав:интересно другое - твоя святая уверенность, шо коммерческую недвигу можно заиметь лишь "единоразово провернув сомнительную с т.з. морали и закона сделку по прихватизации"(с) - это тебя, твой менталитет и кругозор характеризует ярче всего)


Это то, о чем на ветке говорят. Я тебя знать не знаю - лорд ли, рыл ли, тролль ли...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:55

  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.


непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом
но проект интересный и место неплохое
на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)


Щось оці всі висотки в стрьомних місцях якось бентежать ...
Он подивитися в камеру онлайн на котлован :
https://a136.com.ua/ru/building-process
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:10

  Puente написав:
  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.


непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом
но проект интересный и место неплохое
на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)


Щось оці всі висотки в стрьомних місцях якось бентежать ...
Он подивитися в камеру онлайн на котлован :
https://a136.com.ua/ru/building-process

Наконец-то архитекторы доперли как надо делать места под кондиционеры. Не прошло и 100 лет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:34

Faceless

Офисы по 1-5 человек , а офис по 1000-25000 человек слабо ?

Есть ещё на Лыбедской офис, КАН строил. Это ближе к центру , так что зачтем его.

И ещё не Олимпийской.

Я не говорю, что центре мало . Просто , ближе к центру их так же много , относительно . Друзья работают на окраинах Киева в офисе !
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:05

  Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?


Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).

https://biz.censor.net.ua/news/3206947/ ... liarda_nbu
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ККЦ матиме щастя
https://news.finance.ua/ua/news/-/474230/kmda-u-kyyevi-pobuduyut-velomagistral-uzdovzh-naberezhnogo-shose-z-osvitlennyam
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:48


Отлично. Может я все-таки, наконец, прокачусь на своем шоссейнике по улице.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:51

  airmax78 написав:

Отлично. Может я все-таки, наконец, прокачусь на своем шоссейнике по улице.

в каяке?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4695469646974698>
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