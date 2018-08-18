|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лип, 2020 15:06
airmax78 написав:
Отлично. Может я все-таки, наконец, прокачусь на своем шоссейнике по улице.
Вы верите предвыборным обещаниям?
Если ее когда-либо сделают, это будет очередной скандал с распилом бюджетных денег.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18670
|3067305
|
|
|466
|198697
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14188
|