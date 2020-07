Додано: Чет 09 лип, 2020 16:28

Libo а повидомлэння про сплату налога на недвигу куда вам приходить будут?

кстати, в этом году налог на недвигу возрос практически вдвое и будет расти еще - минимальный минимум будут повышать и повышать

уже даже больше, чем земельный, но за жилую земельный не платится, правда

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.