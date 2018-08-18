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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4696469746984699>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 131
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
31%
40
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Отлично. Может я все-таки, наконец, прокачусь на своем шоссейнике по улице.

Вы верите предвыборным обещаниям?
Если ее когда-либо сделают, это будет очередной скандал с распилом бюджетных денег.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:19

  change_pm написав: Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо.


Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает? :roll:
У меня в Украине несколько мест проживания, но я зарегистрирован в одном.
И??? :roll:
Для морального удовлетворения, что я кыянын?
"А мой дедушка родной, киевлянин я коренной, чуть однажды не сошел с ума .."
Или чтоб киевские номера на авто были, типа, уступи дорогу подольскому жигану, сэло неасфалтованэ? :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:27

  Libo написав:
  change_pm написав: Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо.


Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает? :roll:
У меня в Украине несколько мест проживания, но я зарегистрирован в одном.
И??? :roll:
Для морального удовлетворения, что я кыянын?
"А мой дедушка родной, киевлянин я коренной, чуть однажды не сошел с ума .."
Или чтоб киевские номера на авто были, типа, уступи дорогу подольскому жигану, сэло неасфалтованэ? :lol:


Це так здається - а реально - діти в садочок чи школу , поліклініка ... Часом це несуттєво або вирішується , а інколи просто дратуватиме ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:28

Libo а повидомлэння про сплату налога на недвигу куда вам приходить будут?
кстати, в этом году налог на недвигу возрос практически вдвое и будет расти еще - минимальный минимум будут повышать и повышать
уже даже больше, чем земельный, но за жилую земельный не платится, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:55

  airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Двор там... Двор нормальных людей. Я думал: зачем огромная террасса во двор? Оказалось, что террасса во двор это офигенно.
Зображення

Двор как двор. У нас тут в любом неохруще "па 1500" практически такой же. Только закрыто как-то со всех сторон. Нужны просветы между домами.

"У них там", а не у нас тут. Не примазывайтесь - не вы эти дворы создавали.


что то лысые газоны
вид для шизофреников короче
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:57

А что будет если не платить налог на недвижимость?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:00

  TRW00 написав:что то лысые газоны
вид для шизофреников короче


да пофиг на газоны - прогулочный дворик как в сизо и вся личная жизнь соседей как на ладони
я иногда максу поражаюсь канешн
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:01

  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали :shock: ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд :(
хотя проэкты у них вполне себе ничего.


непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом
но проект интересный и место неплохое
на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)


Так ведь они должны были знать, что участок не самый простой, но все равно захотели такую этажность (рука-лицо). Будет теперь стоять как елда (хоть и симпатишная) посреди существующей застройки, если достроят конечно.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:03

  drevlyanin написав:Так ведь они должны были знать, что участок не самый простой, но все равно захотели такую этажность (рука-лицо). Будет теперь стоять как елда (хоть и симпатишная) посреди существующей застройки, если достроят конечно.


а мне нравится
стилобат там между царским домиком и школой отлично вписывается, а стеклянная башня не будет сильно давить
Зображення
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 09 лип, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:04

  kingkongovets написав:Libo а повидомлэння про сплату налога на недвигу куда вам приходить будут?
кстати, в этом году налог на недвигу возрос практически вдвое и будет расти еще - минимальный минимум будут повышать и повышать
уже даже больше, чем земельный, но за жилую земельный не платится, правда


Я уже два года добиваюсь от налоговой - возьмите с меня налог. Гонят в шею. Не мешай нам работать. Будет время, тогда займемся и тобой ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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  #<1 ... 4696469746984699>
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