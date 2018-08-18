Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо.
Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает? У меня в Украине несколько мест проживания, но я зарегистрирован в одном. И??? Для морального удовлетворения, что я кыянын? "А мой дедушка родной, киевлянин я коренной, чуть однажды не сошел с ума .." Или чтоб киевские номера на авто были, типа, уступи дорогу подольскому жигану, сэло неасфалтованэ?
change_pm написав: Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо.
Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает? У меня в Украине несколько мест проживания, но я зарегистрирован в одном. И??? Для морального удовлетворения, что я кыянын? "А мой дедушка родной, киевлянин я коренной, чуть однажды не сошел с ума .." Или чтоб киевские номера на авто были, типа, уступи дорогу подольскому жигану, сэло неасфалтованэ?
Це так здається - а реально - діти в садочок чи школу , поліклініка ... Часом це несуттєво або вирішується , а інколи просто дратуватиме ...
Libo а повидомлэння про сплату налога на недвигу куда вам приходить будут? кстати, в этом году налог на недвигу возрос практически вдвое и будет расти еще - минимальный минимум будут повышать и повышать уже даже больше, чем земельный, но за жилую земельный не платится, правда
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
drevlyanin написав:Там и до карантина продажи были не ахти (что и не удивительно с такими темпами стройки-продают уже год а кран только ставить начали ) а сейчас нужно быть уж совсем бесшабашным, что бы к ним деньги занести. ДИМ пошел по дорожке Саги и вполне возможно закончат они как Укрбуд хотя проэкты у них вполне себе ничего.
непосредственно по этой площадке - они уж ооочень долго свайное поле мучали, года полтора точно, но там как и везде в том районе очень сложная геология - лыбедь рядом но проект интересный и место неплохое на высоких этажах окнами на север будут акуительные виды - понаехи с икоркой типа макса такое обожают)
Так ведь они должны были знать, что участок не самый простой, но все равно захотели такую этажность (рука-лицо). Будет теперь стоять как елда (хоть и симпатишная) посреди существующей застройки, если достроят конечно.
drevlyanin написав:Так ведь они должны были знать, что участок не самый простой, но все равно захотели такую этажность (рука-лицо). Будет теперь стоять как елда (хоть и симпатишная) посреди существующей застройки, если достроят конечно.
а мне нравится стилобат там между царским домиком и школой отлично вписывается, а стеклянная башня не будет сильно давить
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 09 лип, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:Libo а повидомлэння про сплату налога на недвигу куда вам приходить будут? кстати, в этом году налог на недвигу возрос практически вдвое и будет расти еще - минимальный минимум будут повышать и повышать уже даже больше, чем земельный, но за жилую земельный не платится, правда
Я уже два года добиваюсь от налоговой - возьмите с меня налог. Гонят в шею. Не мешай нам работать. Будет время, тогда займемся и тобой ...