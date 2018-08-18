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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4696469746984699

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 131
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
31%
40
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:11

  kingkongovets написав:
  TRW00 написав:что то лысые газоны
вид для шизофреников короче


да пофиг на газоны - прогулочный дворик как в сизо и вся личная жизнь соседей как на ладони
я иногда максу поражаюсь канешн

во вот...тюрьма.
представляю какой там колодец....ночью шопотом разговариваешь а весь квартал знает о чем
прэлэсно! :mrgreen:
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:22

  TRW00 написав:..
представляю какой там колодец....ночью шопотом разговариваешь а весь квартал знает о чем
прэлэсно! :mrgreen:

и надсмотрщик с ключами перед отбоем и подъемом.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:29

  TRW00 написав:
  kingkongovets написав:
  TRW00 написав:что то лысые газоны
вид для шизофреников короче


да пофиг на газоны - прогулочный дворик как в сизо и вся личная жизнь соседей как на ладони
я иногда максу поражаюсь канешн

во вот...тюрьма.
представляю какой там колодец....ночью шопотом разговариваешь а весь квартал знает о чем
прэлэсно! :mrgreen:

ви не помімаєте, це тіпа, как в Адэccа!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:20

Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 000, цена продажи квартир упала до 30-летнего минимума

Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 000 по итогам июня. Это худший показатель в новейшей истории одного из самых престижных городских районов в мире, сообщает CNBC со ссылкой на нью-йоркское агентство по оценке рынка недвижимости Miller Samuel Real Estate.

По сравнению с июнем 2019 года количество пустых квартир на Манхеттене увеличилось на 85%.

Агентство называет главной причиной падения спроса на аренду замедление экономической активности в Нью-Йорке в связи с пандемией COVID-19.

Цена на аренду в июне упала на 8% по сравнению с июнем прошлого года, до среднего показателя $ 3 400 в месяц. Это все еще в два раза выше, чем цена аренды апартаментов в среднем по США.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  TRW00 написав:что то лысые газоны
вид для шизофреников короче


да пофиг на газоны - прогулочный дворик как в сизо и вся личная жизнь соседей как на ладони
я иногда максу поражаюсь канешн
Та ладно, одесские дворики и того меньше, может, привык
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:24

  change_pm написав:
  TRW00 написав:что скажете о жемчужене 38? по ходу это самый дешевый центр с документами и нормальным МОП

Напишу, що знаю. Це не квартири, а апартаменти, тобто зарєєструватись по тій адресі буде неможливо. Здається, буде досить висока комуналка......

А налог на недвижимость тут будет начисляться? Это ж вроде как нежилая
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да уж... Я так понимаю, что все привыкли к вот такому:
Зображення
Вот так - оно не тюрьма, не колодец, просторно, жизнь соседей не на виду.
Зображення
airmax78
 
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  #<1 ... 4696469746984699
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