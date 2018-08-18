Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 000, цена продажи квартир упала до 30-летнего минимума



Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 000 по итогам июня. Это худший показатель в новейшей истории одного из самых престижных городских районов в мире, сообщает CNBC со ссылкой на нью-йоркское агентство по оценке рынка недвижимости Miller Samuel Real Estate.



По сравнению с июнем 2019 года количество пустых квартир на Манхеттене увеличилось на 85%.



Агентство называет главной причиной падения спроса на аренду замедление экономической активности в Нью-Йорке в связи с пандемией COVID-19.



Цена на аренду в июне упала на 8% по сравнению с июнем прошлого года, до среднего показателя $ 3 400 в месяц. Это все еще в два раза выше, чем цена аренды апартаментов в среднем по США.