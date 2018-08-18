Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:39
Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44
Если работать в каком-нибудь офисном центре на берегу (например, Сильвер Бриз), то можно на каяке прямо до работы гребсти.
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:50
угу, веслами по воді, куяк, куяк, куяк ....
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я жил в Одессе на Донского там очень просторные дворы между 5ти этажками.
у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.
знаю один пример женщина обратилась в стационар за лечением, там узнали что не местная и всё стало платным (койка, еда, процедуры), поскольку муниципальные власти компенсируют лечение только местным. Ещё когда то были проблемы с постановкой авто на учёт - требовали ехать по месту прописки, как сейчас не знаю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:21
В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.
Кстати, для airmax78 - читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.
Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.
Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:22
Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?
Додано: Чет 09 лип, 2020 21:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
останні кілька хвилин: зараз "друга кома", а осінню евтаназія:
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29
у нас в "всьо смєшалось в домє Облонськіх ..."
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