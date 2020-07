Додано: Чет 09 лип, 2020 22:40

zРадио написав: Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ? Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?



Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).



Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал

