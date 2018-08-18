Додано: Чет 09 лип, 2020 21:21

vitaliian написав: у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост. у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.

В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.Кстати, для- читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов