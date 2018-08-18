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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4698469947004701>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 131
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
31%
40
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:44

  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Если работать в каком-нибудь офисном центре на берегу (например, Сильвер Бриз), то можно на каяке прямо до работы гребсти.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Та ладно, одесские дворики и того меньше, может, привык
я жил в Одессе на Донского там очень просторные дворы между 5ти этажками.
  zРадио написав:Тем временем, свежие данные по Испании показывают падение цен РЖН на 6,1% за один квартал.
у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.
  Libo написав:Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает?
знаю один пример женщина обратилась в стационар за лечением, там узнали что не местная и всё стало платным (койка, еда, процедуры), поскольку муниципальные власти компенсируют лечение только местным. Ещё когда то были проблемы с постановкой авто на учёт - требовали ехать по месту прописки, как сейчас не знаю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:21

  vitaliian написав:у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.

Кстати, для airmax78 - читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.

Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.

Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов :oops:

Зображення
https://www.spglobal.com/ratings/en/res ... s-11565167
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:22

  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29

  zРадио написав:
  vitaliian написав:у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.

Кстати, для airmax78 - читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.

Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.

Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов :oops:

Зображення
https://www.spglobal.com/ratings/en/res ... s-11565167

у нас в "всьо смєшалось в домє Облонськіх ..."
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:51

  kingkongovets написав:
  TRW00 написав:что то лысые газоны
вид для шизофреников короче


да пофиг на газоны - прогулочный дворик как в сизо и вся личная жизнь соседей как на ладони
я иногда максу поражаюсь канешн

Імха, хіпстерня така хіпстерня! :)

Там є ще така мила "перевага", як дитячий майданчик.
Ось коли всі заселяться, от тоді власники тих милих терас і узнають про цю милу "перевагу" = недолік :!:

зі. дітей люблю :) своїх ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:15

flyman навіщо сюди постити петушарія?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:22

  BIGor написав:flyman навіщо сюди постити петушарія?

там твого Шарія якраз мочать,
але мова не про нього, а про те що осінню бабах
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:26

  flyman написав:
  BIGor написав:flyman навіщо сюди постити петушарія?

там твого Шарія якраз мочать,
але мова не про нього, а про те що осінню бабах

Петушарій якраз твій. Ти його сюди несеш.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:40

  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?


Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).

https://biz.censor.net.ua/news/3206947/ ... liarda_nbu


Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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