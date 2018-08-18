Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.
Если работать в каком-нибудь офисном центре на берегу (например, Сильвер Бриз), то можно на каяке прямо до работы гребсти.
Faceless написав:Та ладно, одесские дворики и того меньше, может, привык
я жил в Одессе на Донского там очень просторные дворы между 5ти этажками.
zРадио написав:Тем временем, свежие данные по Испании показывают падение цен РЖН на 6,1% за один квартал.
у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.
Libo написав:Просветите, а зачем сейчас регистрация и что она дает?
знаю один пример женщина обратилась в стационар за лечением, там узнали что не местная и всё стало платным (койка, еда, процедуры), поскольку муниципальные власти компенсируют лечение только местным. Ещё когда то были проблемы с постановкой авто на учёт - требовали ехать по месту прописки, как сейчас не знаю.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian написав:у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.
В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.
Кстати, для airmax78 - читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.
Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.
Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов
BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.
Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?
vitaliian написав:у них пузырь ценам есть куда падать, а у нас дно, далее только рост.
В Испании РЖН тоже и близко не восстановился к уровню 2007-2008 гг. Но, несмотря на это, будет падать дальше.
Кстати, для airmax78 - читал тут "арийскую" аналитику, как ты любишь - S&P, и увидел среднесрочные прогнозы динамики цен европейских РЖН.
Падать будут все, но падать будут не так глубоко, как в 2008-м. Примечателен комментарий о том, почему падение не будет таким глубоким - вследствие антикризисных программ правительств беспрецедентных масштабов, а не потому что тогда пузырь был, а сегодня его нет.
Но то у них, а у нас?.. У нас это скорее безразличие правительства беспрецедентных масштабов
Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?
Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).
Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California