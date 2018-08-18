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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4698469947004701

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 131
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
31%
40
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:08

  airmax78 написав:Да уж... Я так понимаю, что все привыкли к вот такому:
Зображення[/url]

Нет - это Мордер, можно использовать, как ночлежку и стоить должно соответствующе. Вы же приводите Рыбальский, как пример идеального жилья. Там рядом не хватает только очистительных сооружений и ЛЭП, а так и ЖД рядом и в шаговой доступности ничего нет и дворы так себе ... Ну реально, он даже Crystal Park не годится в подмётки. :roll:
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:14

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?

Да походу только Вы ему и присвоили статус ``одного из лучших комплексов``, а большинство не возражают, чтобы лишний раз не травмировать. Вы хоть расскажите, что в нём особенного, чего нет в десятках других ЖК? ЖД рядом – так это не преимущество. Плотность застройки? Окна в окна. Ну хоть один плюс назовите, а то я в растерянности.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:15

  Richi написав:
  airmax78 написав:Да уж... Я так понимаю, что все привыкли к вот такому:
Зображення[/url]

Нет - это Мордер, можно использовать, как ночлежку и стоить должно соответствующе. Вы же приводите Рыбальский, как пример идеального жилья. Там рядом не хватает только очистительных сооружений и ЛЭП, а так и ЖД рядом и в шаговой доступности ничего нет и дворы так себе ... Ну реально, он даже Crystal Park не годится в подмётки. :roll:


Парадигма нашей жизни меняется в корне. Особенно после чумы.
Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом.
Я ясно вижу будущее. У меня дар. :oops:
Libo
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  #<1 ... 4698469947004701
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