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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4699470047014702>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 131
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
31%
40
знизяться на 10-25%
30%
39
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:08

  airmax78 написав:Да уж... Я так понимаю, что все привыкли к вот такому:
Зображення[/url]

Нет - это Мордер, можно использовать, как ночлежку и стоить должно соответствующе. Вы же приводите Рыбальский, как пример идеального жилья. Там рядом не хватает только очистительных сооружений и ЛЭП, а так и ЖД рядом и в шаговой доступности ничего нет и дворы так себе ... Ну реально, он даже Crystal Park не годится в подмётки. :roll:
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:14

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?

Да походу только Вы ему и присвоили статус ``одного из лучших комплексов``, а большинство не возражают, чтобы лишний раз не травмировать. Вы хоть расскажите, что в нём особенного, чего нет в десятках других ЖК? ЖД рядом – так это не преимущество. Плотность застройки? Окна в окна. Ну хоть один плюс назовите, а то я в растерянности.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:15

  Richi написав:
  airmax78 написав:Да уж... Я так понимаю, что все привыкли к вот такому:
Зображення[/url]

Нет - это Мордер, можно использовать, как ночлежку и стоить должно соответствующе. Вы же приводите Рыбальский, как пример идеального жилья. Там рядом не хватает только очистительных сооружений и ЛЭП, а так и ЖД рядом и в шаговой доступности ничего нет и дворы так себе ... Ну реально, он даже Crystal Park не годится в подмётки. :roll:


Парадигма нашей жизни меняется в корне. Особенно после чумы.
Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом.
Я ясно вижу будущее. У меня дар. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:24

  adeges написав:Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал


Ну по динамике ОВЗГ на руках нерезидентов, которую добрые люди ведут на валютной ветке, среднемесячный отток с начала корона-кризиса - как раз 7 млрд гривен в месяц. Валютный рынок в контексте ДС

Практически все продажи от имени нерезидентов осуществляет Ситибанк, попадающий в категорию "иностранные банки". Кредитный портфель с этими процессами не может быть не связан, хоть я и не отрицаю, что значительная часть денег за пределы пирамиды не выходит.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:41

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?

Да походу только Вы ему и присвоили статус ``одного из лучших комплексов``, а большинство не возражают, чтобы лишний раз не травмировать. Вы хоть расскажите, что в нём особенного, чего нет в десятках других ЖК? ЖД рядом – так это не преимущество. Плотность застройки? Окна в окна. Ну хоть один плюс назовите, а то я в растерянности.

Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:42

  zРадио написав:
  adeges написав:Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал


Ну по динамике ОВЗГ на руках нерезидентов, которую добрые люди ведут на валютной ветке, среднемесячный отток с начала корона-кризиса - как раз 7 млрд гривен в месяц. Валютный рынок в контексте ДС

Практически все продажи от имени нерезидентов осуществляет Ситибанк, попадающий в категорию "иностранные банки". Кредитный портфель с этими процессами не может быть не связан, хоть я и не отрицаю, что значительная часть денег за пределы пирамиды не выходит.


Валютный рынок в контексте ДС

ссылка в ДС. Погашение было 8 числа крупное по грн ОВГЗ
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:49

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Ейр, даже если Вы купите в Рыбальском квартиру - то от таких видов все равно никуда не денетесь. Разве что будете в затонированной машине с подземного паркинга ехать в офисный центр в подземный паркинг. Естественно с личным водителем.

Я просто не понимаю, когда один из лучших жилых комплексов Киева (безотносительно места) начинают куесосить. Чего вдруг?


  airmax78 написав:
  Richi написав:Да походу только Вы ему и присвоили статус ``одного из лучших комплексов``, а большинство не возражают, чтобы лишний раз не травмировать. Вы хоть расскажите, что в нём особенного, чего нет в десятках других ЖК? ЖД рядом – так это не преимущество. Плотность застройки? Окна в окна. Ну хоть один плюс назовите, а то я в растерянности.

Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.


за сколько можно сейчас перепродать? купить за 2к метр продать за 4к?

там окна 4 этажа без вида. Их могут застроить, многие любят взять видовые от 20-40этаж. Исланд Сити там будут строить махнут 50 этажей, и в какой попке будет рыбальский с гетто?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:59

proftpd66 То что Тигипон изуродует это место - я не сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:01

  airmax78 написав:proftpd66 То что Тигипон изуродует это место - я не сомневаюсь.


Вы убыточные квартиры на авто Додж не хотите поменять? :)

https://youtu.be/pGi1kOtsgLA?t=860
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 10 лип, 2020 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:04

  adeges написав:
  zРадио написав:
  Хомякоид написав: Цікаво, коли проблемка полізе. Пока карантин можна не платити, а потім ?


Уже. В мае на фоне снижения кредитного портфеля на 8,7 млрд, проблемная задолженность увеличилась на 1,14 млрд. Примечательно, что практически все уменьшение портфеля пришлось на иностранные банки (7,22 млрд - капитал валит из страны, сверкая пятками).

https://biz.censor.net.ua/news/3206947/ ... liarda_nbu


Уменьшение портфеля не эквивалентно снижению капитала, а тем более выведению его из страны. Мало того, например Аваль не заплатил в этом году дивиденды (что было бы прямым эквивалентом выведения капитала). Так что иностранцы скорее берегут капитал

Инвесторы вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд - МВФ

Инвесторы с начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, вывели с развивающихся рынков рекордные $83 млрд, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Сообщение об этом опубликовано на сайте МВФ.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - сказала Георгиева. https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... mlrd---mvf

Лично я сомневаюсь что после майдана его (капитал) сюда кто то заводил. ОВГЗ не в счет - другая специфика, на нем зарабатывают те кто имеет доступ к дешевым ресурсам у себя на родине, там взял под 2% здесь дал под 10%, при условии стабильного курса рисков - ноль.

А кроме овгз сюда заводить капитал бессмысленно, кого кредитовать? не инвестиции же заводили.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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