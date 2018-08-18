|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:32
vitaliian
Ответил на валютной, чтобы лорды не ругались на оффтоп
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6518
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 2545 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18670
|3067691
|
|
|466
|198714
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14198
|