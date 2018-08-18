Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 лип, 2020 08:14
Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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