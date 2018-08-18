Принишкли по норах як суслики перед бурею.
Що не новина, то зашквар для растішок.
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:02
Принишкли по норах як суслики перед бурею.
Що не новина, то зашквар для растішок.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:28
Все йде за планом.
"Гроші до грошей, а воші до вошей"
Мутрий нарот бідніє, проте розуму так і не набирається.
Скоріше, навпаки.
"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"
topic211701.html?p=4379656&hilit=%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8#p4379656
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:35
макс, не стоит слепо копировать манеру аргументации первого и со старта доводить все до абсурда
между эврикой, дворами типовых пятиэтажек и колодцами рыбальского есть еще масса вариантов
кроме дворов-колодцев у рыбальского есть масса других недостатков и о них говорилось здесь уже 100500 раз
вам уже неоднократно указывали, что вы со своим упоротым перфекционизмом и отсутствием достаточного знания киевских реалий, до сих пор достаточно слабо ориентируетесь в выборе киевских локаций для жизни, несмотря на весь ваш гонор
картинка для привлечения внимания:
зы: а к разговору о том, кто до чего дорос, предлагаю вернуться после окончания вашего ремонта - как раз обсудим его итоги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:53
Растішки переварють зашквари "іліти"! Останні зливи камінг аутів шоколодного бариги усіх тримають в напруженні! Бо що ж наступне?
зі. Франт, жму руку!
Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:58
Цікаво спостерігати за недалекістю простаків))))
Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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