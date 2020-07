Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:35

airmax78 написав: Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.

PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли. Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.



макс, не стоит слепо копировать манеру аргументации первого и со старта доводить все до абсурда

между эврикой, дворами типовых пятиэтажек и колодцами рыбальского есть еще масса вариантов

кроме дворов-колодцев у рыбальского есть масса других недостатков и о них говорилось здесь уже 100500 раз

вам уже неоднократно указывали, что вы со своим упоротым перфекционизмом и отсутствием достаточного знания киевских реалий, до сих пор достаточно слабо ориентируетесь в выборе киевских локаций для жизни, несмотря на весь ваш гонор

картинка для привлечения внимания:







Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.