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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4699470047014702

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 132
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
40
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:02

  Frant написав:Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!

Принишкли по норах як суслики перед бурею.
Що не новина, то зашквар для растішок.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:28

  flyman написав:
  Frant написав:Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!

Принишкли по норах як суслики перед бурею.
Що не новина, то зашквар для растішок.


Все йде за планом.
"Гроші до грошей, а воші до вошей"

Мутрий нарот бідніє, проте розуму так і не набирається.
Скоріше, навпаки.

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"


topic211701.html?p=4379656&hilit=%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8#p4379656
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:35

  airmax78 написав:Я понимаю, что народ оказался не готов к европейскому формату жилья. Эврика наше всьо.
PS Кристал а 2 раза дальше от центра, в 1.5 раза дороже и эксплуатирует общественный парк. Рыбальский создает среду обитания с 0. И делает это успешно. Кто этого до сих пор не понял - поймет позже. Просто не доросли.


макс, не стоит слепо копировать манеру аргументации первого и со старта доводить все до абсурда
между эврикой, дворами типовых пятиэтажек и колодцами рыбальского есть еще масса вариантов
кроме дворов-колодцев у рыбальского есть масса других недостатков и о них говорилось здесь уже 100500 раз
вам уже неоднократно указывали, что вы со своим упоротым перфекционизмом и отсутствием достаточного знания киевских реалий, до сих пор достаточно слабо ориентируетесь в выборе киевских локаций для жизни, несмотря на весь ваш гонор
картинка для привлечения внимания:

Зображення

зы: а к разговору о том, кто до чего дорос, предлагаю вернуться после окончания вашего ремонта - как раз обсудим его итоги :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:53

  Frant написав:Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!

Лозунг "Дайош дорожай на КРЖН!!!" втратив актуальність.
Немає кому напарювати пінопластові халабуди та "хрущі".
Хто в Поляндії чи Грінландії, хто в сирій землі. :mrgreen:
Депопуляція укро-населення + "афігенні" укро-зарплати потихеньку і невідворотно роблять свою справу.

Растішки переварють зашквари "іліти"! Останні зливи камінг аутів шоколодного бариги усіх тримають в напруженні! Бо що ж наступне?

зі. Франт, жму руку! :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 09:58

  change_pm написав:
  Frant написав:Тиша на форумі...
Зникли всі ріелтори, перекупи, рекламатори КРЖН.
Випадковість???
Не думаю!

Лозунг "Дайош дорожай на КРЖН!!!" втратив актуальність.
Немає кому напарювати пінопластові халабуди та "хрущі".
Хто в Поляндії чи Грінландії, хто в сирій землі. :mrgreen:
Депопуляція укро-населення + "афігенні" укро-зарплати потихеньку і невідворотно роблять свою справу.

Растішки переварють зашквари "іліти"! Останні зливи камінг аутів шоколодного бариги усіх тримають в напруженні! Бо що ж наступне?

зі. Франт, жму руку! :)

Цікаво спостерігати за недалекістю простаків))))
Врешті решт, радянські ресурси закінчуються, а нових суттєвостей за останні 29 років не було створено))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 4699470047014702
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