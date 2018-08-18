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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 47014702470347044705>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 132
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
30%
40
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:13

Решил между делом проверить ОЛХ.
Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.
По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.
Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.
Update - нашел эту двушку за 100. На месте.

В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.
Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 10 лип, 2020 10:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:19

  change_pm написав:Хто понял жизнь - вже звалив! Ну, з таких хто сам чесно заробляє і має грощі


вы ж тоже из тех, кто свалил с честно заработанными деньгами за пределы, как я понимаю?
чем же объясняется ваша активность на данной ветке?
своя тематическая у вас есть, но вы почему то постоянно флудите здесь своими давно уже набившими оскому сентенциями, бат вай?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Общемировая тенденция - жить будем в коттеджах за городом. В Киеве у богатых могут быть ночлежки в муравейниках тьолок водить, но в основном жить будем за городом.
а дороги к этим котеджам есть? адеватное покрытие только по основным трассам, шаг вправо шаг влево и бездорожье. Чтобы жить за городом нужен свой транспорт и не один, потому что школьный автобус по котеджам не ездит, знакомая из такого котеджа в Стоянке возила детей в школу со школы на машине. После школы детей пристраивала в какие то кружки чтобы убить время до 19:00 когда их можно завести домой. То же касается поликлиник и прочей инфраструктуры. Имхо для жизни за городом нужен водитель с авто, чтобы и продукты привез и детей куда надо отвез, и хозяев например в больницу когда нет возможности самому сесть за руль, и да у водителя должен быть рамный джип.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 лип, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant написав:
  striped написав:
  change_pm написав:А за порогом Рибальского хто хіпстерам срєду создає?



OASIS - еще ближе к центру :D

Це не той Оазіс, у якого плитка з фасаду осипалась? :mrgreen:
Не. Новый https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 0%B5%D0%B2
И не плитка, а полущился облицовочный кирпич, выполняющий декоративную функцию.
Востаннє редагувалось lel в П'ят 10 лип, 2020 10:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:35

П’ятниця тільки почалася, а читаючи повідомлення розумієш що форумчани вже бухають.
Таки важкий черговий тиждень хронік падіння.
Плз. Майте совість. Люди ж ще на роботі, а теж хочеться.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:37

  Первый написав:П’ятниця тільки почалася, а форумчани вже бухають.
Таки важкий черговий тиждень хронік падіння.
Плз. Майте совість. Люди ж ще на роботі, а теж хочеться.

Хроніки начнуться осінню.
Зараз ще растішки роблять вигляд, що вони в сухих памперасах.
олх ще не падає, але і не встає.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:39

  change_pm написав:
  kingkongovets написав:зы: а к разговору о том, кто до чего дорос, предлагаю вернуться после окончания вашего ремонта - как раз обсудим его итоги :mrgreen:

Імхо, я б на місці Макса, ремонт би зупинив, чи мінімім висунув пропозицю по -30% від цінника на роботи.

-30% чи навіть -50% в уе вже незабаром...


это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:42

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Хто понял жизнь - вже звалив! Ну, з таких хто сам чесно заробляє і має грощі


вы ж тоже из тех, кто свалил с честно заработанными деньгами за пределы, как я понимаю?
чем же объясняется ваша активность на данной ветке?
своя тематическая у вас есть, но вы почему то постоянно флудите здесь своими давно уже набившими оскому сентенциями, бат вай?

Двуйко-трійко речей...
- маю відношення до КРЖН, як власник нерухомості.
- фолоу ап за Максом.
- фолоу ап за інфою, що тут діляться, включаючи вас.
- і не такий я вже флудер...
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:45

  adeges написав:
  change_pm написав:
  kingkongovets написав:зы: а к разговору о том, кто до чего дорос, предлагаю вернуться после окончания вашего ремонта - как раз обсудим его итоги :mrgreen:

Імхо, я б на місці Макса, ремонт би зупинив, чи мінімім висунув пропозицю по -30% від цінника на роботи.

-30% чи навіть -50% в уе вже незабаром...


это иллюзия. хорошие специалисты заняты, как они заняты всегда. но ценник на чернорабочих может и снизится, но не думаю, что существенно


в который раз прошу - не отвлекайте макса от ремонта, а то вместо квартиры-мечты получим вечный недострой-недоремонт аля гостиный двор
осенью с большой долей вероятности начнутся причины, последствия которых на кржн мы сможем наблюдать не ранее весны-лета
но это все если не прилетят другие лебеди, а тут ничо нельзя гарантировпть, увы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 10:46

  Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ.
Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.
По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.
Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.
Update - нашел эту двушку за 100. На месте.

В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.
Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?

отвечу вам цитатой из валютной ветки. может тогда вы поймете, что несете бред (последние месяца 2)
  yama написав:В США началась очередная ж***, а гривна укрепляется.Рекордныe банкротствa в США

1. Victoria's Secret объявила о банкротстве.
2. Zara закрыла 1200 магазинов.
3. Ла Шапель закрыла 4391 магазин.
4. Шанель остановила производство.
5. Гермес закрыт.
6. Патек Филипп прекращает производство.
7. Ролекс тоже.
8. Мировая индустрия роскоши скомкалась.
9. У Nike в общей сложности 23 миллиарда долларов долгов, готовящихся ко второму этапу увольнений.
10. Gold's gym подал на банкротство
11. Основатель AirBnb сказал, что из-за пандемии 12 лет усилий были уничтожены за 6 недель.
12. Даже Starbucks также объявили о том, что навсегда закроют свои 400 магазинов.
13. WeWork тоже не в лучшем месте.

Nissan Motor Co. может закрыться в США.

1. Самая крупная компания по аренде автомобилей (Hertz) подала заявление о банкротстве - ей также принадлежат Thrifty and Dollar
2. Самая крупная грузоперевозочная компания (Comcar) объявила о своем банкротстве - у них 4000 грузовиков.
3. Старейшая розничная компания (JC Penny) подала заявление о банкротстве - будет приобретена Amazon за гроши
4. Крупнейший инвестор в мире (Уоррен Баффет) потерял $50B за последние 2 месяца.
5. Крупнейшая инвестиционная компания в мире (BlackRock) сигнализирует о катастрофе в мировой экономике - им управляют более $7 трлн.
6. Самый большой торговый центр Америки (Mall of America) перестал выплачивать ипотечные кредиты
7. Самая авторитетная авиакомпания в мире (Emirates), увольняющая 30% своих сотрудников.
8. Казначейство США печатает триллионы, чтобы попытаться удержать экономику на жизнеобеспечении.
9. Предполагается, что в 2020 году закроюся от 12 000 до 15 000 розничных магазинов. Ниже перечислены крупные ритейлеры, объявившие о закрытии:
J. Crew
- Gap
- Victoria's Secret
- Bath & Body Works
- Forever 21
- Sears
- Walgreens
- GameStop
- Pier 1 Imports
- Nordstrom
- Papyrus
- Chico's
- Destination Maternity
- Modell's
- A.C. Moore
- Macy's
- Bose
- Art Van Furniture
- Olympia Sports
- K Mart
- Specialty Cafe & Bakery

Количество заявлений по безработице достигло рекордно высокого уровня - 38+ миллионов - безработица составляет более 25% (из 160 миллионов трудоспособного населения почти 40 миллионов безработных). При отсутствии доходов потребительский спрос резко падает, и экономика идет в свободное падение. Это только США.
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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